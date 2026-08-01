[자막뉴스] 사상 최고 기온 또 세웠다…"매일이 기록" 숨겨진 의미는

오늘(1일) 오후 양산 기온이 41.6도까지 치솟으면서 '122년 국내 기상관측 사상 최고기온' 기록을 하루 만에 다시 갈아 치웠습니다.



오늘 낮 12시 14분 양산은 처음 40도를 기록했습니다.



이후 오름세를 유지하더니 오후 2시가 넘어 41.6도까지 찍었습니다.



기상청이 기온 등의 순위를 관리하는 97개 기후 통계 관측 지점을 기준으로 국내에서 근대적인 기상관측을 시작한 1904년 이후 이처럼 높게 기온이 오른 적은 없습니다.



불과 하루 전 양산에서 41.4도를 기록하며 종전 최고 기록을 갈아치웠는데, 하루 만에 또 이를 넘어서는 수치가 나온 겁니다.



올여름이 오기 전 최고 기온 기록은 지난 2018년 8월 강원 홍천에서 기록된 41도입니다.



오늘 양산뿐 아니라 경남권 곳곳에서 40도 대 기온이 기록됐습니다.



오후 2시 기준 일 최고기온을 보면 부산 금정구 40.5도, 경남 창원 40.4도, 경남 김해 40.2도 등에서 기온이 40도를 넘겼습니다.



경남권의 기록적인 폭염에 온열질환자 수도 서울의 환자 수를 넘어서게 됐습니다.



질병관리청에 따르면 올해 응급실 온열질환 감시체계에 잡힌 환자는 5월 15일부터 어제까지 모두 1천781명으로 기록됐는데, 어제까지 누적 환자 수가 경남이 161명, 서울이 158명을 기록했습니다.



기상청은 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 35도 안팎까지 오를 것으로 전망했습니다.



불볕더위와 열대야가 지속될 것으로 예상되는 만큼 야외 활동을 자제하고 충분한 수분 섭취 등 건강관리에 유의해 달라고 당부했습니다.



기상청이 전국 62개 지점을 대상으로 집계한 결과 지난 6월 1일부터 어제까지 평균 열대야 일수는 9.7일로 1973년 기상관측 이래 가장 많았습니다.



같은 기간 일 평균기온은 24.5도로 역대 공동 2위, 일 최고기온 평균은 29.4도로 역대 4위를 기록했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)