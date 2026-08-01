하루새 온열질환자 72명 추가…'극한폭염' 경남이 서울 환자 수 앞질렀다

▲ 전북 전주에 폭염경보가 내려진 1일, 전주한옥마을에서 한 시민이 그늘 아래에서 모자를 고쳐쓰고 있다.

영남권 중심으로 기록적인 폭염이 이어지면서 경남권의 온열질환자 수가 서울의 환자 수를 넘어서게 됐습니다.1일 질병관리청에 따르면 어제(31일) 하루 전국 500여곳의 응급실을 찾은 온열질환자는 모두 72명입니다.다행히 추가 사망자는 나오지 않았습니다.이로써 올해 응급실 온열질환감시체계에 잡힌 환자는 5월 15일부터 전날까지 모두 1천781명(사망자 13명 포함)으로 늘었습니다.지난달 30일까지만 해도 서울의 환자 수가 소폭 많았으나, 하루 사이 경남이 161명(사망자 3명), 서울이 158명(사망자 2명)으로 뒤바뀌었습니다.올해 6월 기준 경남의 인구(319만5천351명)가 서울(928만9천813명)의 3분의 1 수준임을 고려하면 경남에 온열질환 피해가 특히 집중됐다는 걸 알 수 있습니다.경남 양산 기온이 41.6도까지 올라 관측 이래 최고기온 기록을 또다시 경신하는 등 경남권에서는 곳곳에서 기록적인 폭염이 이어지고 있습니다.경북의 환자(182명)를 포함한 전체 경상도 환자는 모두 343명입니다.전날 현재 시도별 환자 수는 경기도(372명), 경북, 전남광주(163명), 경남, 서울 순으로 많습니다.지금까지 전체 환자의 77.7%는 남자였고, 31.9%가 65세 이상입니다.질환별로는 열탈진(61.0%), 열사병(16.5%), 열경련(12.1%), 열실신(9.2%) 순으로 비중이 컸습니다.질병청의 온열질환자 발생 예측 정보에 따르면 환자 발생 위험은 이달 4일까지 최고 단계인 '4단계'를 유지합니다.4단계는 '대부분 지역에서 온열질환이 발생해 현저한 피해가 예상되는 수준'일 때를 뜻합니다.온열질환을 피하려면 우선 샤워를 자주 하고, 밝은색의 헐렁한 옷을 입는 등 시원하게 지내야 합니다.양산이나 모자로 햇볕을 막는 것도 좋습니다.또 갈증을 느끼지 않아도 규칙적으로 물을 자주 마시는 게 좋고, 탈수를 유발하고 숙면을 방해하는 술이나 카페인 음료는 피해야 합니다.환자가 발생하면 즉시 시원한 곳으로 옮겨 체온을 낮춰야 합니다.(사진=연합뉴스)