[날씨] 양산 41.6도까지 치솟아…강릉 올해 첫 '초열대야'

<앵커>



오늘(1일) 양산의 낮 기온이 41.6도까지 오르면서 역대 기상 관측 이래 가장 높은 기온이 나타났습니다. 간밤에 강릉을 비롯한 동해안 지역에서는 초열대야가 나타나기도 했는데요.



자세한 날씨는 기상 센터 연결해서 알아보겠습니다.



임은진 캐스터.



<기상캐스터>



지난 밤사이 올해 처음으로 초열대야 현상이 나타났습니다.



강원 동해안 지역인데요.



서풍을 따라 바람이 산맥을 타고 넘으면서 공기가 가열돼 강원 동해안 지역은 최저 기온이 30도를 웃도는 초열대야 현상을 보였습니다.



현재 경남 지역을 중심으로 전례 없는 극한의 무더위도 계속되고 있습니다.



경남 곳곳의 기온이 39도를 웃돌고 있는데요.



특히 양산의 현재 기온을 보시면 41.6도까지 치솟으면서 우리나라 역대 기상 관측 이래 또 한 번 가장 높은 기온이 기록됐습니다.



오후 5시까지는 볕이 가장 뜨거운 시간대니까요.



야외 활동을 철저히 자제해 주시기 바랍니다.



다음 주에는 서울 등 서쪽 지역의 폭염이 절정을 보이겠습니다.



다음 주 화요일부터 서울 낮 기온 37도까지 오를 것으로 예상되고 있습니다.



내일 아침 기온 자세히 보시면 강릉 28도, 제주 27도 등 후덥지근한 열대야가 이어지겠고요.



내일 낮 기온 서울 35도, 광주 38도, 창원과 부산 39도로 오늘만큼 더위가 극심하겠습니다.



다음 주에도 비 소식이 없어 폭염이 장기화될 전망입니다.



건강 관리 및 냉방기기 사용 시에는 전기 과부하에도 각별히 주의하셔야겠습니다.



(임은진 기상캐스터)