이정후, 샌디에이고전 3타수 무안타…타율 0.300

▲ 샌프란시스코 이정후

미국프로야구 메이저리그, MLB 샌프란시스코 자이언츠에서 뛰는 이정후가 4경기 연속 안타를 마감했습니다.이정후는 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 샌디에이고 파드리스와 방문 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전, 3타수 무안타로 침묵했습니다.이정후의 시즌 타율은 0.300으로 내려가 3할 타율에 턱걸이했습니다.이날 샌프란시스코 타선은 '불펜 데이'로 마운드를 운용한 샌디에이고에 산발 2안타 1볼넷 무득점으로 완전히 막혔습니다.샌디에이고 선발 브래드글리 로드리게스가 1이닝 무실점했고, 2회부터 4회까지는 마쓰이 유키가 3이닝 1피안타 무실점으로 막았습니다.5회부터 9회까지는 선발 요원인 헤르만 마르케스가 5이닝 1피안타 1볼넷 무실점으로 샌프란시스코 타선을 봉쇄했습니다.2회 첫 타석에서 유격수 뜬공으로 아웃된 이정후는 5회 안타성 타구를 날렸으나 상대 2루수 루이스 렌히포의 호수비에 가로막혀 물러났습니다.7회 원아웃 1루에서 맞이한 마지막 타석은 유격수 땅볼로 아웃됐습니다.샌프란시스코는 샌디에이고에 7대 0으로 완패했습니다.한편 샌디에이고 송성문은 결장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)