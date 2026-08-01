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'극한 폭염'에 자택 온열질환자 비중 2배 높아진다…"냉방 기기 적극 사용해야"

심영구 기자
작성 2026.08.01 13:53 조회수
'극한 폭염'에 자택 온열질환자 비중 2배 높아진다…"냉방 기기 적극 사용해야"
▲ 폭염

최고기온 38도 이상에 이르는 극한 폭염 때는 집에서 발생하는 온열질환자 비중이 2배 넘게 증가한 것으로 나타났습니다.

행정안전부에 따르면 국내 온열질환자는 대부분 실외 작업장·논밭·길가 등 야외에서 발생했고 자택(집) 발생 비중은 평상시 약 6% 수준으로 해외에 비해 낮은 편입니다.

하지만 국립재난안전연구원이 2011~2025년 질병관리청과 기상청 자료를 분석한 결과 일 최고기온이 38도 이상으로 치솟는 극한 폭염 상황에서는 전체 온열질환자 중 자택 발생 비중이 기존 6%에서 12%로 약 2배가량 높아지는 점이 확인됐습니다.

이런 경향은 올해 극한 폭염 피해가 컸던 프랑스, 일본에서도 나타났습니다.

프랑스는 올여름 관측 사상 가장 더운 6월 폭염을 겪으면서 전국 일 평균기온이 30도(최고 44.3도)에 달하며 72개 광역행정구역에 최상위 단계인 폭염 적색경보가 내려졌습니다.

이 때문에 이번 폭염 기간(6·17~7·2)에는 예년 같은 기간보다 5천764명(36.2%) 더 많은 초과 사망자가 나왔고 폭염이 절정이던 주간(6·22~28)에는 자택 사망자가 전주 대비 91%나 급증했습니다.

프랑스 정부는 요양시설보다 자택에 고립된 취약계층 보호가 더 어렵다는 점을 확인하고, '집에 고립된 사람을 찾아가는 보호'에 집중했습니다.

일본은 지난달 21~25일 닷새 연속으로 40도 이상을 기록하며 폭염 절정기 한 주 동안에만 1만 8천591명의 온열질환 구급 이송자가 발생했으며, 발생 장소 1위는 작업장이나 길가가 아닌 자택(40.9%)이었습니다.

특히 도쿄 내 온열질환 사망자 35명에 대한 경위를 조사한 결과 74%(26명)가 에어컨을 설치하지 않거나, 작동하지 않은 것으로 드러났습니다.

이에 일본 정부는 야간을 포함해 에어컨을 적절히 사용해 줄 것을 당부하고 전국 1천255개 기초자치단체에 냉방 쉼터를 지정해 대응에 나섰습니다.

윤호중 행안부 장관은 "우리나라는 해외에 비해 주거지 내 온열질환자 발생 비중이 높지 않지만, 폭염이 심해질수록 집 안에서 발생하는 환자도 함께 늘어나는 경향이 있다"고 말했습니다.

이어 "더위가 심할 때는 냉방기기를 적극적으로 사용해 밤낮으로 실내 온도를 적정하게 유지해주시고, 냉방이 여의찮을 경우에는 가까운 무더위쉼터의 위치와 운영시간을 미리 확인해 폭염 시 적극 이용해 주시길 바란다"고 당부했습니다.
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