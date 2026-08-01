국민의힘, 모레 청와대 앞서 최고위…"보완수사권 폐지법 국민 분노 전달"

▲ 국민의힘 박성훈 의원

검사의 직접 수사권을 전면 폐지하는 내용이 담긴 형사소송법 개정안이 어제(31일) 민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 데 대해 국민의힘은 모레, 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 열어 반대 여론전에 나서기로 했습니다.국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘 당 지도부를 비롯해 뜻을 함께하는 의원 다수가 현장 최고위에 참석할 것이라며 청와대 앞에선 "이재명 대통령의 거부권 행사를 촉구할 것"이라고 밝혔습니다.박 수석대변인은 이어 "권한쟁의심판과 헌법소원, 위헌법률심판까지 법적으로 다툴 생각"이라며 "중요한 건 국민이 이 사안에 대해 얼마나 분노하는지 청와대에 제대로 전달하는 일"이라고 강조했습니다.형소법 개정안이 이르면 다음 주 국무회의를 통과할 것이라는 전망에 대해서는 "반드시 이 법이 폐지될 수 있도록 국민들의 목소리를 강력하게 전달할 것"이라고 답했습니다.아울러, 해당 법이 국무회의를 통과한다면 "국민의힘을 중심으로 새로운 대체 법안을 만들어 제출하도록 하겠다"고 언급하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)