뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국민의힘, 모레 청와대 앞서 최고위…"보완수사권 폐지법 국민 분노 전달"

손형안 기자
작성 2026.08.01 12:18 조회수
국민의힘, 모레 청와대 앞서 최고위…"보완수사권 폐지법 국민 분노 전달"
▲ 국민의힘 박성훈 의원

검사의 직접 수사권을 전면 폐지하는 내용이 담긴 형사소송법 개정안이 어제(31일) 민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 데 대해 국민의힘은 모레, 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 열어 반대 여론전에 나서기로 했습니다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘 당 지도부를 비롯해 뜻을 함께하는 의원 다수가 현장 최고위에 참석할 것이라며 청와대 앞에선 "이재명 대통령의 거부권 행사를 촉구할 것"이라고 밝혔습니다.

박 수석대변인은 이어 "권한쟁의심판과 헌법소원, 위헌법률심판까지 법적으로 다툴 생각"이라며 "중요한 건 국민이 이 사안에 대해 얼마나 분노하는지 청와대에 제대로 전달하는 일"이라고 강조했습니다.

형소법 개정안이 이르면 다음 주 국무회의를 통과할 것이라는 전망에 대해서는 "반드시 이 법이 폐지될 수 있도록 국민들의 목소리를 강력하게 전달할 것"이라고 답했습니다.

아울러, 해당 법이 국무회의를 통과한다면 "국민의힘을 중심으로 새로운 대체 법안을 만들어 제출하도록 하겠다"고 언급하기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
손형안 기자 사진
손형안 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지