경남 41도 육박…다음 주 폭염 절정

<앵커>



주말인 오늘(1일)도 경남을 중심으로 39도 안팎까지 오르는 가마솥 더위가 이어지겠습니다. 간밤에 동해안 지역에서는 올해 처음으로 초열대야 현상도 나타났는데요.



자세한 날씨, 임은진 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



밤사이 강원 동해안 지역에서 올해 처음으로 초열대야 현상이 나타났습니다.



최저 기온이 25도 아래로 떨어지지 않으면 열대야, 30도 아래로 떨어지지 못하면 초열대야 현상으로 구분되는데요.



서풍 계열의 바람이 산맥을 타고 넘어 뜨거운 공기가 가열되면서 동해안 지역의 기온을 끌어올렸습니다.



한낮에는 경남 지역을 중심으로 전례 없는 극한의 무더위가 계속되겠습니다.



현재 양산의 기온이 39.4도까지 올라 있는데요.



앞으로 41도 안팎까지 치솟을 것으로 보입니다.



볕이 가장 뜨거운 오후 5시까지는 야외 활동 피하셔야겠습니다.



다음 주에는 서쪽 지역의 폭염이 절정에 달하겠는데요.



서울 낮 최고 기온 37도까지 오를 것으로 예상됩니다.



오늘 그 밖의 자세한 낮 기온을 보시면 강릉 38도, 울산과 부산 39도, 광주도 38도까지 오르는 등 어제만큼 덥거나 기온이 더 높겠습니다.



다음 주에도 뚜렷한 비 소식이 없어 폭염이 장기화될 전망입니다.



목이 마르지 않더라도 수분 섭취 틈틈이 잘해주셔야겠습니다.



(임은진 기상캐스터)