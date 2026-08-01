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금요일 밤 술 마시고 운전대 잡더니…음주운전 320건 적발, 면허취소 185건

심영구 기자
작성 2026.08.01 10:41 조회수
금요일 밤 술 마시고 운전대 잡더니…음주운전 320건 적발, 면허취소 185건
▲ 음주단속

본격적인 여름 휴가철을 맞은 금요일 밤 전국에서 수백 명이 음주운전하다 경찰 단속에 걸렸습니다.

경찰청에 따르면 31일 밤 실시한 전국 음주운전 일제 단속에서 모두 320건이 적발됐습니다.

경찰은 피서지와 지역별 유흥가 등 전국 733개 지점에 경찰관 4천225명과 순찰차 1천580대를 투입해 대대적인 음주 단속을 벌였습니다.

단속 결과 면허 취소 185건, 면허 정지 129건, 측정 거부 6건 등 총 320건이 적발됐습니다.

이번 단속은 휴가지로 향하는 차량이 많은 금요일 야간 시간대에 맞춰 진행됐습니다.

경찰청은 7월 1일부터 8월 31일까지 여름 휴가철 음주운전 특별단속 기간을 운영 중입니다.

지난달 30일까지 면허 취소 5천604건, 면허 정지 2천923건, 측정 거부 215건 등 총 8천742건을 단속했습니다.

음주운전은 재범률이 높습니다.

지난해 경찰이 음주운전 단속으로 적발한 10만 5천875건 중 4만 6천556명(44.0%)이 재범이었습니다.

다만 음주운전 교통사고는 감소셉니다.

지난해 음주운전 사고는 1만 351건으로 전년보다 6.2% 감소했고, 사망자는 121명으로 12.3% 줄었습니다.

(사진=연합뉴스)
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