종합특검, '관저 이전 의혹' 윤한홍 국민의힘 의원 피의자 소환

▲ 종합특검 출석하며 질문에 답하는 윤한홍 의원

윤석열 정부 대통령실 관저 이전 과정에서 공사업체 선정에 부당하게 관여한 의혹을 받는 윤한홍 국민의힘 의원이 권창영 2차 종합특검팀에 소환됐습니다.윤 의원은 오늘(1일) 오전 9시 40분쯤 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 특검에 출석했습니다.윤 의원은 윤석열 정부 당시 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 관저 이전을 총괄하면서, 관저 부지 변경, 공사 업체 선정에 부당하게 관여한 혐의를 받습니다.종합특검팀은 2022년 4월 윤 의원이 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 씨와 3차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 뒤 대상지가 변경된 것에 주목하고 있습니다.당초 대통령 관저는 육군참모총장 공관으로 이전될 예정이었는데, 김건희 씨의 답사 이후 합당한 이유 없이 외교부 장관 공관으로 관저 위치가 바뀌었다는 게 특검팀 시각입니다.윤 의원은 김오진 전 국토교통부 1차관에게 김건희 씨와 친분이 있는 인테리어 업체 21그램을 시공사로 선정하라고 지시했다는 의혹도 받습니다.그 결과, 종합건설업 면허가 없는 무자격 업체인 21그램이 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약하는 특혜를 받은 것으로 특검팀은 의심하고 있습니다.21그램은 김건희 씨가 운영한 코바나콘텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체로, 실제 김건희 씨는 21그램 김 모 대표의 배우자와 친분이 두터운 것으로 알려져 있습니다.특검팀은 지난 3월 '1호 강제수사'로 윤 의원을 압수수색 한 뒤 관련 수사를 이어왔습니다.특검팀은 관저 이전 예산 전용 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관과 김대기 전 대통령실 비서실장 등을 기소했고, '봐주기 감사 의혹'과 관련해서는 유병호 감사위원을 구속해 수사하고 있습니다.지난 22일에는 김건희 씨를 피의자 신분으로 불러 관저 이전 관련 금품 수수 의혹을 집중 조사했습니다.특검팀은 윤 의원을 상대로 관저 부지 변경, 공사 업체 선정 과정 전반과 '윗선'의 지시나 개입이 있었는지를 추궁할 계획입니다.(사진=연합뉴스)