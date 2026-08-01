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"북, 맥 OS 겨냥 악성코드 공격…걸리면 가산 자산 '탈탈'"

김태훈 국방전문기자
작성 2026.08.01 09:58 조회수
"북, 맥 OS 겨냥 악성코드 공격…걸리면 가산 자산 '탈탈'"
▲ 북한 가상화폐 해킹

북한에 연계된 해킹 조직이 애플 컴퓨터의 운영체제 macOS를 표적으로 악성코드 유포활동을 벌이고 있는 것으로 파악됐다고 미국의소리 VOA 방송이 오늘(1일) 전했습니다.

미국의 사이버 보안업체 '올시큐어'는 최근 보고서에서 북한 해커들이 사용자를 가짜 웹페이지로 유인한 뒤, 컴퓨터 운영체제가 업데이트되는 것처럼 속여 악성코드를 심는 방식을 활용한다고 분석했습니다.

가령 이용자가 검색엔진에서 특정 기업 관련 광고를 클릭하면, 가짜 페이지가 열리면서 맥 운영체제가 재부팅되거나 멈춘 것처럼 보이는 화면이 나타납니다.

이후 친절하게 오류 수정 방법이 안내되지만, 이 안내를 따르면 실제로는 사용자가 직접 해커의 악성코드를 시스템에 입력하게 됩니다.

해커들의 목표는 가상자산 탈췹니다.

이 공격이 성공하면 157개 가상자산 지갑 정보와 크롬, 파이어폭스 등 주요 인터넷 브라우저에 저장된 정보를 탈취하는 프로그램이 설치된다는 것입니다.

심지어 '구글 드라이브 오프라인'으로 위장한 악성 브라우저 확장 프로그램이 함께 설치되면서 피해자의 가상자산 지갑을 직접 비워버리는 기능도 수행한다고 합니다.

올시큐어는 보고서에서 "일반 웹 검색 환경에서도 (북한의 공격이) 나타나고 있음을 보여준다"며, 기존 수법에 더해 위협 범위가 더 넓어졌다고 지적했습니다.

(사진=연합뉴스)
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