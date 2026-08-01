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주유소 기름값 11주째 하락…휘발유·경유 1천800원대 유지

민경호 기자
작성 2026.08.01 09:25 조회수
주유소 기름값 11주째 하락…휘발유·경유 1천800원대 유지
▲ 서울 서초구 만남의광장 주유소

이번 주 전국 주유소 기름값이 11주 연속 하락했습니다.

7월 다섯째 주(7월 26일∼30일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 3.3원 내린 1천869.1원이었습니다.

가격이 가장 높은 서울은 전주보다 1.2원 내린 1천910.1원, 가격이 가장 낮은 울산은 1.6원 하락한 1천843.8원으로 각각 집계됐습니다.

상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1천873.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천861.3원으로 가장 낮았습니다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 4.1원 내린 1천852.8원을 기록했습니다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란의 일시적 공격 중단과 사우디아라비아 주도로 홍해의 항행 자유를 보장하기 위한 다국적 연합 창설 논의 지속 등에 따라 하락했습니다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 7.2달러 내린 80.7달러였습니다.

국제 휘발유 가격은 2.9달러 하락한 115.9달러, 국제 자동차용 경유는 2.0달러 내린 158.0달러로 집계됐습니다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.

한편 정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있습니다.

정부는 지난달 25일 8차 석유 최고가격을 7차 최고가격과 동일하게 지정했습니다.

휘발유는 L당 1천784원, 경유는 1천773원, 등유는 1천380원입니다.

(사진=연합뉴스)
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