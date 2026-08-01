순자산 4.4조 원인 교황청…위험 피하면서 투자도 잘 해

▲ 성베드로 대성당

교황청의 순자산이 지난해 금과 부동산 가격 상승에 힘입어 증가한 것으로 나타났습니다.교황청의 자산을 관리하는 사도좌재산관리처(APSA)는 현지시간 31일 지난해 기준 순자산은 26억 8천600만 유로(약 4조 4천억 원)로 전년보다 약 8천900만 유로(약 1천500억 원) 늘었다고 밝혔습니다.자산별로 보면 금값이 오르면서 금 보유분 평가액이 4천80만 유로(약 674억 원) 늘었습니다.전 세계에 교황청이 보유한 땅·건물 가격도 오르면서 부동산 평가액도 3천920만 유로(약 647억 원) 뛰었습니다.전체 영업수지는 부동산 수익이 늘면서 흑자를 유지했지만 흑자 규모는 2천280만 유로(약 376억 원)로 전년의 3분의 1수준으로 줄었습니다.새 회계기준 도입에 따른 회계상 손실이 크다는 것이 교황청의 설명입니다.부동산 관리 수익은 전년보다 940만 유로(약 155억 원) 늘어난 4천450만 유로(약 734억 원)로 집계됐는데 임대 수입이 늘고 유지·보수 비용을 절감하는 등 자산관리의 효율성이 개선된 결과라고 APSA는 설명했습니다.교황청은 위험을 기피하는 투자 기조를 유지하고 있다고 설명했습니다.작년 기준 자산별 투자 비중을 보면 주식 17%, 채권 32%, 금 29% 등이고 보유 중인 부동산은 약 5천500건입니다.(사진=게티이미지)