"동결론 안 된다"…연준 위원 3인, 금리 인상 촉구

▲ 미국 연방준비제도(Fed·연준)

최근 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 회의에서 기준금리 동결 결정에 반대표를 던졌던 연준 위원 3명이 31일(현지시간) 공개적으로 금리 인상을 촉구했습니다.베스 해맥 클리블래드 연방준비은행(연은) 총재, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재, 로리 로건 댈러스 연은 총재는 이날 각각 성명을 내고 물가상승률이 5년 넘게 연준 목표치인 2%를 웃돌고 있다며 금리 인상이 필요하다고 주장했습니다.또 인플레이션이 지속될수록 되돌리기는 어려워진다며 빠른 대응을 강조했습니다.이들 3명은 지난 28∼29일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결하는 결정에 반대 의견을 표명했습니다.해맥 총재는 이날 성명에서 현재 통화정책에 대해 물가 상승세를 식히기에는 충분히 긴축적이지 않다고 지적했습니다.그는 "고물가가 오래 지속될수록 이를 다시 낮추는 데 더 큰 비용이 들고 어려워진다"며 "지금은 FOMC가 개인소비지출(PCE) 물가상승률을 목표치인 2%로 빠르게 되돌리기 위해 행동에 나서야 할 때"라고 말했습니다.카시카리 총재 역시 "인플레이션이 고착하는 위험을 막기 위해 상황을 더 지켜보는 것보다 일련의 소폭 금리 인상을 단행하는 편이 낫다"고 요구했습니다.로건 총재도 "지금 완만하게 대응하는 것이 나중에 급격하고 충격적인 정책을 시행할 가능성을 줄일 수 있다"며 "늦게 대응하면 미 가계와 기업이 더 큰 비용을 치를 수 있다"고 강조했습니다.이와 별도로 톰 바킨 리치먼드 연은 총재는 미 일간 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 현재 금리 수준이 물가를 잡기에 충분한 수준인지 묻는 말에 "아슬아슬한 상황"(a close call)이라고 답했습니다.올해 FOMC 의결권이 없는 바킨 총재는 자신에게 의결권이 있었다면 금리 동결에 반대표를 던졌을지는 잘 모르겠다면서도 "지난해 단행한 금리 인하의 일부를 되돌릴 강한 근거는 있다고 본다"고 말했습니다.