엔비디아, 나흘 만에 애플 제치고 '세계 시총 1위' 탈환

▲ 엔비디아

인공지능(AI) 반도체 선두 주자 엔비디아가 애플에 빼앗겼던 세계 시가총액 1위 기업 자리를 나흘 만에 되찾았습니다.31일(현지시간) 미국 증권시장에 따르면 엔비디아 주가는 이날 2.93% 상승한 200.75달러로 정규장을 마감했습니다.이에 따라 종가 기준 엔비디아 시가총액은 4조 8천600억 달러로, 애플을 제치고 다시 1위 자리를 회복했습니다.반면 애플은 7.35% 급락한 308.91달러로 장을 마쳤습니다.시가총액도 4조 5천400억 달러 수준으로 다시 축소됐습니다.애플은 전날 실적발표를 통해 7∼9월 공급 제약 등으로 매출 성장세가 제한적일 것이라고 전망했고, 이날 정규장에서 실망 매물이 쏟아졌습니다.이날 뉴욕 증시에서는 알파벳·마이크로소프트·아마존 등 세계 3대 클라우드 기업을 비롯한 기술기업 상당수가 상승세를 보인 가운데 유독 애플 주가만 급락했습니다.이는 클라우드를 비롯한 AI 인프라 사업의 탄탄한 흐름이 최근 실적 발표를 통해 어느 정도 입증됐기 때문으로 풀이됩니다.애플은 AI 관련 투자를 최소화한 영향으로 수일간 주가가 올랐지만, 이날은 AI 발 메모리·반도체 공급난이 실적 전망의 발목을 잡으며 주가가 반전됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)