1. 주말 내내 극한 폭염…양산 낮 기온 41도 예보



전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 주말 내내 가마솥 더위가 이어지겠습니다. 특히 폭염중대경보가 내려진 경남권을 중심으로 39도 안팎의 극한 더위가 예상돼 주의가 필요합니다.



2. '형소법 개정안' 국회 통과…"역사 전환점" vs "민심 역행"



검사의 수사권을 전면 박탈하는 형사소송법 개정안이 범여권 주도로 국회를 통과했습니다. 민주당은 역사적 전환점이라고 평가했지만, 국민의힘은 민심을 역행하고 있다고 비판했습니다.



3. 하루에 1,001p↑…코스피, 역대 최대폭 상승



코스피가 지난 사흘간 이어진 폭락세를 딛고 하루 만에 1천 포인트 넘게 오르며 사상 최대 상승세를 보였습니다. 반도체 투자에 대한 긍정적인 전망에 SK하이닉스는 17년 만에 상한가를 기록했고, 삼성전자도 27% 가까이 폭등했습니다.



4. 한-아르헨 정상회담…"리튬 협력·아르헨 원유 수입"



남미를 순방중인 이재명 대통령이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 했습니다. 두 정상은 리튬 등 핵심광물 협력 양해각서를 체결하고, 아르헨티나산 원유의 한국 수입도 추진하기로 했습니다.