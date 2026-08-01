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이미 36만 마리 폐사…온종일 더위와 '사투'

홍승연 기자
작성 2026.08.01 07:12 조회수
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<앵커>

더위에 지치는 것은 가축들도 마찬가지입니다. 지금까지 전국에서 36만 마리가 넘는 가축이 폐사했는데요. 축산 농가들은 온종일 더위와의 사투를 벌이고 있습니다.

홍승연 기자입니다.

<기자>

병아리들이 부리를 벌린 채 가쁜 숨을 몰아쉬고, 바닥에 몸을 붙인 채 늘어져 있습니다.

낮 기온이 35도에 이르면서 이 농장에서만 더위로 500마리가 폐사했습니다.

폭염에 이 농가는 병아리 수를 지난해의 절반으로 줄여야 했습니다.

[양계 농장주 : 더위에 약한 동물이다 보니까 환풍기, 선풍기, 문 다 개방하고 그런 상태인데… 더위는 심해서 많이 죽고 그러다 보니까 (병아리) 넣어야 몸만 고생하고….]

인근의 또 다른 양계 농가.

냉각시설을 모두 가동했는데도 닭의 적정 생육 온도인 24도를 훌쩍 넘습니다.

더위를 식히기 위한 선풍기가 쉴 새 없이 돌아가고 있지만 내부 온도는 이처럼 33도를 넘어 가만히 있기만 해도 땀이 날 정도입니다.

폭염 피해를 입어도 가축재해보험 보상을 받기는 쉽지 않습니다.

[이재신/양계 농장주 : 30분 정도만 34도, 35도 되면 전멸해 버리고 다 죽어요. (폭염 특보가) 3일 이상 되어야만 폭염 피해로 인해 죽었다는 걸 확인해 주는데, 오늘 죽은 거 3일 후에 하면 뭐가 돼요? 물 돼버려 썩어서. 보험이 불합리하게 되어있지.]

축산 농가도 더위와의 전쟁 중입니다.

냉각 팬으로 열을 식혀보지만 축사 온도는 34도가 넘습니다.

더위에 지친 젖소들은 사료도 도통 먹지 않고 주저앉아 침을 흘립니다.

스트레스에 밥을 잘 먹지 않으면서 우유 생산량은 30% 넘게 줄었습니다.

[김동훈/젖소 농장주 : 1,700kg을 먹어야 하는데 200kg 지금 줄인 상태예요. 소가 섭취율이 그렇게 떨어졌어요. 거기 여파로 유량까지도 지금 줄은….]

이번 폭염으로 가축 36만여 마리가 폐사했는데, 농민들은 농가 피해를 최소화할 수 있는 적극적인 지원이 절실하다고 입을 모읍니다.

(영상취재 : 김민철)
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