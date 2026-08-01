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한-아르헨 정상회담…"리튬 협력·아르헨 원유 수입"

강청완 기자
작성 2026.08.01 06:26 조회수
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<앵커>

남미를 순방 중인 이재명 대통령이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 했습니다. 배터리와 반도체 원료가 되는 리튬 같은 핵심광물의 공급망 협력 양해각서를 체결하고, 아르헨티나산 원유의 우리나라 수입도 추진하기로 했습니다.

부에노스아이레스에서 강청완 기자가 전해드립니다.

<기자>

아르헨티나 대통령궁 '까사 로사다'에 도착한 이재명 대통령이 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 기념촬영을 하고 악수를 나눕니다.

한국 대통령으로서는 22년 만에 아르헨티나를 방문한 이 대통령은 밀레이 대통령과 약 1시간 반 동안 정상회담을 했습니다.

두 정상은 배터리와 반도체의 원료이자 아르헨티나가 세계 4위 매장량을 보유한 리튬 등 핵심광물 공급망 협력에 대한 양해각서를 체결했습니다.

[위성락/국가안보실장 : 우리 기업이 추진 중인 리튬 사업에 대한 아르헨티나 정부의 지속적인 지원 의지를 재확인하고….]

중동에 집중된 우리 원유 공급망을 다변화하는 차원에서 아르헨티나산 원유를 내년부터 수입하는 방안도 추진하기로 했습니다.

우리 기업의 아르헨티나 진출을 돕기 위해 양국 간 이중과세방지협정을 최종 타결하고, 남미 주요 4개국 '메르코수르 무역협정' 협상도 조속히 재개하기로 뜻을 모았습니다.

회담에서 두 정상은 인공지능 AI에 대한 진지한 대화를 나눴고, 밀레이 대통령은 자신이 K-뷰티 애호가라고 말한 것으로 전해졌습니다.

청와대는 자원 부국인 브라질과 칠레, 아르헨티나와 약속한 핵심광물 공급망 협력을 이번 남미 정상외교의 주요 성과로 꼽았습니다.

[위성락/국가안보실장 : AI 공급망 전반에 걸쳐 긴요한 핵심 광물을 확보하기 위한 협력 체계를 국가 대 국가 차원에서 확고히 다져놓았습니다.]

아르헨티나 대통령과 정상회담을 마친 이재명 대통령은 내일(2일) 이번 순방 마지막 방문지인 독일로 향합니다.

(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 박선수)
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