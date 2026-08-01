[날씨] 전국 대부분 체감온도 35도…경남은 '극한 폭염'

<앵커>



기상관측 사상 기온 최고치를 새로 쓴 극한 더위가 전국에서 이어지고 있습니다. 전국 대부분 지역의 체감 온도가 35도 안팎으로 오르고, 양산은 어제(31일) 이어 낮 최고기온이 41도까지 치솟을 전망입니다. 기상센터 먼저 연결해 날씨 소식 알아보겠습니다.



임은진 캐스터, 전해주시죠.



<기상캐스터>



오늘도 경남 지역을 중심으로 극단적인 무더위가 계속되겠습니다.



현재 부산과 양산을 비롯한 경남 곳곳으로 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보가 발령 중인 가운데, 이들 지역의 낮 기온 39도 안팎까지 치솟겠는데요.



특히 양산의 경우는 어제 우리나라 기상관측 이래 가장 높은 기온을 쓴 가운데 오늘도 41도까지 오를 것으로 보입니다.



이 정도의 더위면 건강한 사람의 생명도 위협할 수 있는 만큼 최대한 바깥 활동 피해 주셔야겠습니다.



다음 주에는 서울 등 서쪽 지역의 폭염이 절정에 달하겠습니다.



서울 낮 최고 기온 37도까지 오를 것으로 예상되고 있습니다.



오늘 전국의 일사 또한 강하겠으니까요, 자외선 차단에 신경 쓰셔야겠습니다.



밤사이 대부분 지역에서 열대야도 나타났습니다.



현재 서울 기온 27도를 웃돌고 있고요.



낮 기온은 강릉 37도, 부산 39도까지 오르는 등 어제만큼 극심한 더위가 이어지겠습니다.



당분간 더위를 식혀줄 비 소식이 없겠습니다.



충분한 수분 섭취와 건강 관리에 각별히 유의하셔야겠습니다.



(임은진 기상캐스터)