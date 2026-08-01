트럼프 "하마스 무장해제, 이스라엘도 만족"

▲ 31일(현지시간) 내각회의 주재하는 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 팔레스타인의 친이란 무장정파 하마스의 무장해제 합의와 관련해 이스라엘이 아주 만족하고 있다고 밝혔습니다.이스라엘이 공식적인 입장을 내지 않은 상황에서 사실상 이스라엘에 호응을 압박한 것으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 인근 대통령 별장 캠프 데이비드에서 주재한 내각회의에서 '이스라엘 철군이 먼저인가 하마스 무장해제가 먼저인가'라는 취재진 질문을 받자 "우리는 이스라엘과 공감대를 이뤘다. 이스라엘은 아주 마음에 들어 하고 있다"고 말했습니다.전날 직접 발표한 하마스의 무장해제 합의에 대해 이스라엘도 환영하는 입장임을 기정사실화하면서 호응을 촉구한 셈입니다.트럼프 대통령은 다들 어려울 것으로 봤지만 합의가 성사됐다고 치켜세우면서도 "이제 우여곡절을 겪게 될까? 아주 복잡한 상황이고 아주 복잡하고 상대하기 어려운 사람들"이라고 했습니다.합의 이행 과정이 순탄하지 않을 것으로 전망한 것입니다.트럼프 대통령 주도로 가자지구 평화 정착을 위해 설립된 '평화위원회'는 전날 하마스 무장해제와 이스라엘 철군에 합의했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이를 직접 발표하며 기념비적 진전이라고 치켜세웠습니다.하마스는 이날 성명을 내고 이스라엘군의 가자지구 철수가 무장해제의 조건이라고 밝혔습니다.이스라엘은 아직 공식 성명을 내지 않았는데 하마스의 무장해제가 선결돼야 한다는 입장으로 보입니다.특히 10월 말 총선을 앞두고 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자지구 철군을 결단할 가능성은 작다는 관측이 나오고 있어 합의 이행에 험로가 예고된 상태입니다.내각회의에서는 JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관 등이 참석해 차례로 트럼프 대통령의 국정 성과를 치켜세웠습니다.이번 내각회의는 2기 트럼프 행정부 들어 13번째로, 5월 말 이후 두 달 만에 열렸습니다.내각회의는 주로 백악관에서 열리는데 캠프 데이비드에서 생중계로 내각회의가 열린 것은 처음이라고 AP통신은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)