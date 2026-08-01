갤럭시 Z 폴드8 : 열흘만 써 봐도 보이는 확실한 활용법과 단점 / 오목교 전자상가

폴더블폰은 정말 불편함을 감수해야만

사용할 수 있는 제품일까요?



갤럭시 Z 폴드8은

그동안 폴더블폰을 망설이게 했던 장벽을

상당 부분 낮춘 제품입니다.



커버 화면은 일반 스마트폰처럼

빠르게 사용할 수 있으며,

기기를 펼치면 전자책과 문서,

웹페이지를 보기 좋은 넓은 화면이 나타나죠.



특히 3대4에 가까운 화면비는

만화와 고전 드라마, 레트로 게임을

화면 가득 즐기기에 적합합니다.



노트북과 연결하면

세로형 보조 모니터로 활용할 수 있으며,

작업 중 AI 창이나 편집 패널을

상시 표시하는 용도로도 유용합니다.



또한 여러 앱을 동시에 띄우는 멀티태스킹은

여행 상품과 쇼핑 가격을 비교할 때

강력한 장점이 되죠.



다만 기본 설정 그대로 사용하면

커버 화면의 공간이 좁게 느껴질 수 있기에

키보드 높이와 앱별 화면 크기를 조절해야 보다 쾌적합니다.



삼성전자의 신형 폴더블,

스마트폰 갤럭시 Z 폴드8에 대한 솔직 리뷰를

영상과 함께 확인해보세요!



(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김은총, 양기창 인턴, 오태현 인턴 / 촬영: 유세훈, 양기창 인턴 / 편집: 정혜수 / 브랜드 디자인: 김태화 / 음악: 김지원)



(SBS 스브스뉴스)