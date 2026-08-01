버넘 영국 총리 "월드컵 지분 민간 매각은 터무니없어…인판티노 자격 없어"

▲ 잔니 인판티노 FIFA 회장

국제축구연맹(FIFA)이 월드컵 대회 운영 회사를 세워 일부 지분의 민간 매각을 추진하는 것과 관련, 앤디 버넘 영국 총리가 FIFA를 이끌기에 잔니 인판티노 회장은 부적절하다고 지적했습니다.버넘 총리는 31일(현지시간) FIFA가 추진하는 계획을 두고 "터무니없는 제안"이라고 거듭 강하게 비판했습니다.버넘 총리는 이어 "그런 구상을 내놓을 수 있다는 자체가 내 생각엔 (인판티노 회장이) 그 조직을 이끌기에 부적절한 인물임을 보여준다"고 말했습니다.파이낸셜타임스(FT)는 이번 사태로 인판티노 회장의 자질에 문제를 제기한 주요 국가 정상으론 버넘 총리가 처음이라고 짚었습니다.'축구 종가' 영국은 FIFA의 이번 계획을 적극적으로 비판해 왔습니다.버넘 총리는 FIFA의 계획이 보도된 직후에도 엑스(X·옛 트위터)에 "축구는 투자자의 것이 아니라 관중석을 채우고 터치라인에 서는 사람들의 것"이라고 적었습니다.또 30일 유럽축구연맹(UEFA)이 이 계획이 강행되면 월드컵을 비롯한 모든 FIFA 주관 대회를 보이콧하겠다고 하자 리사 낸디 영국 문화 장관은 바로 "옳은 결정으로 강하게 지지한다"고 성명을 냈습니다.한편, 미국 스포츠 행정가 칼로스 코데이로는 이번 계획이 "회원 협회들과 축구에 나쁜 거래"라고 항의하며 인판티노 회장의 선임 고문역에서 사임한다고 밝혔습니다.인판티노 회장은 2021년 FIFA의 미래 계획 작성을 위해 골드만삭스 금융인 출신인 코데이로를 고문으로 임명했습니다.코데이로는 성명에서 "금융계에서 35년 일하고 난 이후 내 인생의 중심에는 축구가 있었고, 나는 이(축구) 자산의 가치와 그 일부를 포기하는 데 따를 결과를 안다"며 "이 제안은 거부돼야 한다"고 밝혔습니다.그는 "(이번 계획은) 아무런 정당한 이유 없이 축구의 미래를 저당 잡는 꼴"이라고도 비판했습니다.