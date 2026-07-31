두산 김대한, 데뷔 첫 멀티 홈런…LG에 4대 2 승리

▲ 데뷔 첫 한 경기 2홈런을 친 두산 김대한

프로야구 두산 베어스가 '만년 유망주' 김대한의 데뷔 첫 멀티 홈런(한 경기 2홈런 이상)을 앞세워 LG 트윈스와 잠실 라이벌전에서 웃었습니다.두산은 오늘(31일) 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 LG와 홈경기에서 4-2로 승리했습니다.LG전 3연패에서 벗어난 두산은 2연승을 달렸습니다.이날 경기의 주인공은 2019년 1차 지명으로 두산 유니폼을 입은 김대한이었습니다.휘문고 시절 '역대급' 재능을 지녔다고 평가받은 김대한은 꾸준히 기회를 받았으나 1군에서 좀처럼 활약하지 못했습니다.이날 8번 타자 우익수로 선발 출전한 그는 0-1로 뒤처진 2회말 2사 후 송승기를 상대로 동점 솔로포를 터트려 올해 첫 홈런 손맛을 봤습니다.두산은 5회말 박준순의 시즌 15호 2점 홈런으로 3-1을 만들었고, LG가 6회초 1점을 따라가 1점 차 접전이 됐습니다.다시 간격을 벌린 건 김대한의 장타였습니다.김대한은 7회말 선두타자로 타석에 등장해 이우찬의 높은 공을 잡아당겨 잠실구장 왼쪽 관중석 상단까지 타구를 보냈습니다.선발 잭 로그가 6이닝 3피안타 2볼넷 8탈삼진 2실점(1자책점)으로 호투한 두산은 김정우와 김택연, 이영하가 각각 7회부터 9회까지 한 이닝씩 책임져 승리를 지켰습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)