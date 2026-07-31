K리그 제주 골키퍼 허재원, 뮌헨에 6개월 임대…완전 이적 옵션 포함

▲ 바이에른 뮌헨에 임대 이적하는 제주 골키퍼 허재원.

프로축구 K리그1 제주 SK의 허재원(18)이 한국 골키퍼로는 처음으로 유럽 빅리그 직행에 성공했습니다.제주는 오늘(31일) "구단 산하 유소년 출신 골키퍼 허재원이 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨으로 임대 이적한다"고 밝혔습니다.이어 "임대 기간은 2027년 1월까지 6개월이며, 일정 조건을 충족하면 완전 이적 조항까지 발동되는 옵션이 포함된 계약"이라고 덧붙였습니다.허재원의 이적은 제주 유소년 시스템이 배출한 선수가 유럽 최정상급 클럽으로 직행하는 최초의 사례입니다.또한 한국 골키퍼로는 2009년 권정혁의 핀란드 리그 이적 이후 17년 만의 유럽 진출입니다.특히 한국 골키퍼가 유럽 빅리그(잉글랜드·스페인·독일·프랑스·이탈리아) 클럽에 직행하기는 허재원이 최촙니다.이번 이적은 2025년 9월 체결된 제주 SK-R&G 파트너십의 첫 번째 대형 결실이기도 합니다.R&G는 한국 국가대표 중앙수비수 김민재가 활약하는 바이에른 뮌헨과 공격수 손흥민의 소속팀인 미국 메이저리그사커(MLS)의 로스앤젤레스(LA) FC가 2023년 합작 설립한 글로벌 유소년 육성 플랫폼으로, 제주는 아시아 최초의 파트너 클럽입니다.허재원은 올해 1월 R&G 프로그램을 통해 뮌헨 캄푸스에서 1개월간 위탁 훈련을 받았습니다.6월에는 제주 유스 출신 최초로 뮌헨 월드 스쿼드 2026에 발탁돼 제주와 파주, 독일에서 훈련과 연습경기를 소화했습니다.뮌헨 측은 두 차례의 소집 훈련 과정에서 보여준 성장 속도와 적응력을 높이 평가해 허재원의 영입을 결정한 것으로 알려졌습니다.키 195㎝, 몸무게 83㎏의 허재원은 2025 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵 대표팀 최종 명단에 이름을 올리며 잠재력을 인정받았습니다.올 시즌을 앞두고 제주와 준프로 계약을 하며 프로 진입의 발판을 마련했습니다.오는 8월 4일 밤 8시 제주월드컵경기장에서 열리는 제주와 뮌헨 간 친선경기 하프타임에 허재원의 뮌헨 입단식 행사가 열릴 예정입니다.(사진=제주 SK 제공, 연합뉴스)