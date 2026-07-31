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씨름 정우현, 문경오미자대회서 생애 첫 소백장사

편광현 기자
작성 2026.07.31 19:48 조회수
씨름 정우현, 문경오미자대회서 생애 첫 소백장사
▲ 용인특례시청 정우현

정우현(용인특례시청)이 위더스제약 2026 민속씨름 문경오미자장사씨름대회에서 생애 첫 장사 타이틀을 차지했습니다.

정우현은 오늘(31일) 경북 문경시 문경체육관에서 열린 대회 소백급(72㎏ 이하) 결정전(5판 3승제)에서 이현서(영월군청)를 3-2로 꺾었습니다.

이로써 정우현은 처음으로 소백장사 꽃가마를 타며 개인 통산 첫 장사 타이틀을 거머쥐었습니다.

정우현은 첫판에서 이현서에게 들배지기를 허용했지만 둘째 판을 주특기인 밭다리로 따내 승부를 원점으로 돌렸습니다.

셋째 판에선 이현서의 밭다리되치기에 넘어져 다시 끌려갔으나 넷째 판에서 덧걸이에 성공해 2-2를 만들었습니다.

마지막 다섯째 판에서는 경기 시작과 동시에 밭다리로 이현서를 쓰러뜨리며 역전극을 펼쳤습니다.

[위더스제약 2026 민속씨름 문경오미자장사씨름대회 남자부 경기 결과]

▲ 소백급 소백장사 정우현(용인특례시청) 2위 이현서(영월군청) 공동 3위 전성근(수원특례시청), 강예훈(영암군민속씨름단)

(사진=대한씨름협회 제공, 연합뉴스)
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