[날씨/XR] 양산 '41.4도'…관측 이래 최고 기온 기록

7월의 마지막 날인 오늘(31일)도 동쪽 지방은 연일 폭염 신기록 행진을 이어 나갔습니다.



경남 양산의 낮 기온이 오늘 41.4도로 우리나라에서 기상 관측을 시작한 이래로 가장 높은 기온을 기록했습니다.



오늘 중부지방 하늘에는 구름이 다소 끼었지만, 남부지방은 연일 맑은 날씨 속 경남 지방은 특히 서풍이 불어 공기가 더 뜨겁게 달궈지고 있는데요.



내일도 경남 지역 중심으로 극한의 더위가 이어지겠습니다.



양산은 주말 내내 40도를 넘겠고요, 서울도 35도 안팎까지 오르겠습니다.



더위의 양상은 다음 주 들어서는 조금 바뀌겠습니다.



서풍에서 동풍으로 바람의 방향이 바뀌면서 서울의 낮 기온이 37도까지 올라 더위가 심해지겠고요, 양산의 경우 여전히 무덥겠지만 40도 안팎의 극한 더위는 한숨 돌리겠습니다.



서울 등 대부분 지역에서는 여전히 열대야주의보가 이어지고 있습니다.



한편 폭염특보 가장 최상위 단계인 폭염중대경보는 울산을 비롯한 경남 서부권으로 더 확대됐습니다.



오늘 밤도 서울을 포함한 대부분 지역에서는 열대야가 이어질 것으로 예상되고요, 내일 낮 기온 보시면 서울이 34도, 강릉 37도, 부산 39도로 전국이 푹푹 찌겠습니다.



다음 주에 서울은 폭염과 열대야의 기세가 한층 더 심해지겠습니다.



가장 더운 시기로 접어드는 만큼 건강 관리에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)