체결된 지 22년 된 한-칠레 FTA 손질…'광물 협력' 강화

<앵커>



남미를 순방 중인 이재명 대통령이 카스트 칠레 대통령과 정상회담을 했습니다. 두 정상은 올해로 체결된 지 22년 된 자유무역협정을 개선하고, 광물 협력도 강화하기로 했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



칠레 대통령궁에 도착한 이재명 대통령을 카스트 칠레 대통령이 악수로 맞이합니다.



처음 만난 두 정상은 카스트 대통령의 제안으로 '손가락 하트'를 그리는 등 화기애애한 분위기 속에서 회담을 시작했습니다.



약 1시간 동안 이어진 정상회담의 주요 의제는 한국의 첫 자유무역협정이기도 한 한-칠레 FTA의 현대화였습니다.



지난 2004년 체결 이후 22년이 지난 만큼 협력 분야를 농산물과 공산품 위주에서 디지털 무역, 인공지능 등으로 확장하자 겁니다.



[이재명 대통령 : 한-칠레 FTA 자유무역위원회를 10년 만에 재가동하여 통상·투자 현안을 점검하고….]



배터리 등 첨단 산업의 핵심 원료인 리튬, 구리의 매장량 세계 1위 국가인 칠레와 핵심 광물 협력을 강화하는 조치도 논의됐는데, 카스트 대통령은 한국 속담을 인용하면서 협력 의지를 드러냈습니다.



[카스트/칠레 대통령 : 한국에는 '백지장도 맞들면 낫다'는 속담도 있습니다. 우리는 핵심 광물 협력을 바로 그런 예로 이해하고 있습니다.]



광물 자원 협력과 남극 연구 협력 등 5개 분야 양해각서가 체결된 가운데, 카스트 대통령은 이 대통령에게 향후 남극 공동 방문을 제안하기도 했습니다.



정상회담을 마친 이 대통령은 남미 순방 마지막 나라인 아르헨티나에 도착했습니다.



이재명 대통령은 잠시 후 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 합니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 위원양)