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멜로니, 세우타 사태에 "스페인에 솅겐조약 적용 중단 검토"

김용태 기자
작성 2026.07.31 17:45 조회수
멜로니, 세우타 사태에 "스페인에 솅겐조약 적용 중단 검토"
▲ 조르자 멜로니 이탈리아 총리

조르자 멜로니 이탈리아 총리가 오늘(31일) 스페인 세우타의 이주민 난입 상황을 우려하며 스페인과 이탈리아 간 국경 간 이동을 제한할 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다.

멜로니 총리는 소셜미디어에 "세우타에서 전해지는 장면들은 충격적이며 통제되지 않은 불법 이민이 유럽 국경 안보에 실질적인 위협이 된다는 것을 보여준다"고 썼습니다.

그러면서 "관계기관과 회의가 끝나는 대로 국경과 시민의 안전을 지키기 위한 특별 조치에 나설 준비가 돼 있다"며 "여기에는 스페인에 대한 솅겐 체제 적용을 중단하는 안도 포함된다"고 전했습니다.

안토니오 타야니 이탈리아 외무장관도 전날 "스페인과의 솅겐 조약 폐쇄에 찬성한다"고 밝혔습니다.

스페인 정부는 마드리드 주재 이탈리아 대사를 불러 티야니 장관의 발언에 항의했습니다.

솅겐 조약은 유럽 29개국의 국경을 통과할 때 여권 검사와 같은 국경 통과 절차를 면제해 자유로운 인적·물적 이동을 보장하는 제돕니다.

북아프리카 모로코와 국경을 접한 스페인 자치도시 세우타에 최근 며칠 새 2천∼3천 명의 이주민이 한꺼번에 국경을 넘어 큰 혼란이 발생했습니다.

모로코에 있던 이주민들은 철책을 넘거나 바다를 헤엄쳐 국경을 넘었습니다.

인파가 갑자기 몰리면서 이주민 최소 18명이 숨지는 등 인명 피해도 잇따랐습니다.

세우타는 아프리카 대륙과 육상 국경을 맞대고 있어 유럽 진입을 노리는 이주민들의 집단 월경 시도가 자주 발생합니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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