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택시비 안 내고 지구대 만취 난동…시의원 공개 사과

작성 2026.07.31 16:57 조회수
기자회견 후 머리숙여 사과하는 김지숙 의원
▲ 기자회견 후 머리숙여 사과하는 김지숙 의원

술에 취해 택시비를 내지 않고 지구대에서 소란을 벌여 경찰 조사를 받는 더불어민주당 김지숙 춘천시의원이 오늘(31일) 공개 사과했습니다.

김 의원은 이날 시청 브리핑룸에서 입장문을 발표하고 "28일 밤 음주로 인한 저의 잘못으로 택시비 미결제와 후평지구대에서의 소란으로 시민들에게 실망과 걱정을 안겨드려 머리 숙여 진심으로 사과드린다"고 밝혔습니다.

이어 "모범이 되어야 할 시의원으로서 어떤 이유로도 제 행동이 정당화될 수 없다는 점을 잘 알고 있다"며 "이번 사안을 무겁게 받아들이고 깊이 반성하고 있다"고 말했습니다.

김 의원은 당시 지구대를 나온 뒤 귀가하던 중 횡단보도 앞에서 넘어져 응급실에서 치료받은 뒤 그날 다시 후평지구대를 찾았다고 설명했습니다.

그는 "새벽에 다시 지구대를 방문한 것은 근무가 교대되기 전에 경찰관들에게 사과를 드리기 위한 것이었다"며 "일부 보도에서 재차 소란을 부린 것으로 비쳤으나 사실이 아니다"고 해명했습니다.

또 "사건 당일 오후에는 택시 기사에게 직접 사과했고, 아직 사과드리지 못한 경찰관 한 분에게도 오늘 사과드릴 예정"이라고 덧붙였습니다.

김 의원은 "앞으로 경찰 조사에도 성실히 임하겠다"며 "이번 일을 계기로 제 자신을 깊이 돌아보고 자숙과 반성을 통해 시민의 신뢰를 회복할 수 있도록 모든 행동을 바로잡겠다"고 다짐했습니다.

앞서 춘천경찰서는 김 의원을 주취 소란 혐의로 입건해 조사 중입니다.

김 의원은 지난 28일 밤 춘천시 후평지구대에서 술에 취한 상태로 경찰관들에게 욕설하는 등 소란을 피운 혐의를 받습니다.

당시 택시비를 지불하지 않아 택시 기사가 김 의원을 태우고 지구대를 찾았으며, 경찰은 신원 확인과 현장 상황 등을 고려해 현행범으로 체포하지는 않았습니다.

앞서 30일 민주당 강원도당은 김 의원에 대해 당원권 정지 1년의 중징계 처분을 내렸고, 춘천시의회는 조만간 윤리특별위원회를 열어 김 의원에 대한 징계를 논의할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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