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SK하이닉스, 17년 만에 상한가…삼성전자, 26.8% 상승

백운 기자
작성 2026.07.31 16:49 조회수
SK하이닉스, 17년 만에 상한가…삼성전자, 26.8% 상승
▲ 코스피가 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 주가 지수가 표시되고 있다.

국내 증시에서 반도체 투자 심리가 크게 살아나며 삼성전자와 SK하이닉스가 역대 최고 상승률로 마감해 이번주 낙폭을 대부분 회복했습니다.

시가총액 2위인 SK하이닉스는 2009년 이후 약 17년 만에 처음으로 상한가로 마감했습니다.

오늘 유가증권시장에서 삼성전자는 26.81% 오른 26만 2천500원, SK하이닉스는 상한가인 29.95%까지 올라 171만 8천 원에 거래를 마쳤습니다.

모두 역대 최고 하루 상승률입니다.

특히 SK하이닉스는 가격 상승 제한폭이 15%에서 30%로 변경된 2015년 6월 이후 기준으로도 첫 상한가 기록입니다.

이로써 두 종목은 지난 3거래일 하락분(삼성전자 -19.34%, SK하이닉스 -29.9%)을 사실상 회복했습니다.

하이닉스는 94.6%를 회복했고, 삼성전자는 3일간 하락분을 완전히 회복했습니다.

삼성전자와 SK하이닉스 시총은 전날 대비 각각 무려 327조 원, 288조 원 늘었습니다.

이에 삼성전자 시총은 1천530조 원을 돌파하며 다시 시총 1조달러 클럽에 진입해 전 세계 12위로 올라섰고, SK하이닉스(1천255조 원)도 18위로 올랐습니다.

외국인과 기관 순매수 1, 2위 모두 두 종목이 차지했습니다.

외국인은 SK하이닉스와 삼성전자를 3조 6천60억 원, 2조 1천168억 원씩 총 5조 7천억 원 넘게 순매수했습니다.

기관은 삼성전자를 9천318억 원, SK하이닉스를 5천446억 원 사들였습니다.

두 종목의 코스피 내 시총 비중도 전날 46%에서 51%로 다시 커졌고, 코스피 시총도 하루 만에 18% 증가했습니다.

간밤 마이크로소프트와 아마존 등 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)의 호실적이 확인되자 인공지능(AI) 투자에 대한 우려가 줄어들며 투심에 불이 붙은 모습입니다.

또 최근 큰 폭 하락에 따른 매수세도 유입된 것으로 보입니다.

(사진=연합뉴스)
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