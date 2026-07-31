온열질환으로 20대 기저질환자 숨져…이번 여름 사망자 총 13명

▲ 경남 양산지역 기온이 41.4도까지 오른 31일 오후 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다.

영남권을 중심으로 기록적인 폭염이 계속되면서 온열질환 추정 사망자가 추가로 발생했습니다.질병관리청에 따르면 어제(30일) 하루 전국 5백여 곳의 응급실을 찾은 온열질환자는 모두 56명이고 이들 가운데 1명이 숨졌습니다.사망자는 부산에 거주하는 20대 남성으로 집에 있다가 응급실에 실려 갔는데, 기저질환을 앓고 있었던 것으로 전해졌습니다.이로써 올해 온열질환 감시체계에 잡힌 환자는 5월 15일부터 어제까지 모두 1천701명으로 늘었습니다.사망자는 총 13명입니다.어제 집계된 온열질환자 가운데 경기도에서 가장 많은 9명이 나왔고 어제 최고기온 40.3도를 찍은 양산이 있는 경남이 7명으로 그 뒤를 이었습니다.양산은 오늘 기온이 41.4도까지 오르면서 기상 관측 이래 최고 온도 기록을 갈아치웠습니다.이번 여름 전체 온열질환자 중 대부분이 남성(77.6%)이었고, 연령별로는 65세 이상(31.6%)이 3분의 1가량을 차지했습니다.질환별로 보면 열탈진(61.1%), 열사병(16.3%), 열경련(12.2%) 순으로 비중이 컸습니다.온열질환 발생 장소는 작업장(26.6%) 등 실외(79.4%)가 대부분이었습니다.적어도 다음 주까지는 지금과 같은 더위가 이어질 것으로 전망되면서 온열질환자 발생 위험도 다음 달 3일까지 전국에서 최고 단계인 4단계를 유지합니다.4단계는 '대부분 지역에서 온열질환이 발생해 현저한 피해가 예상되는 수준'일 때를 의미합니다.(사진=연합뉴스)