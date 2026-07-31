[자막뉴스] 41.4도 극한 폭염에 41만 마리 '떼죽음'…"주말 지나 확대 가능성" '최악' 우려

경남 양산의 기온이 오늘(31일) 41.4도까지 치솟아 국내 역대 최고기온을 갈아치우는 등 기록적인 폭염이 이어지면서 인명과 농축수산 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있습니다.



온열질환 사망자가 잇따르고 폭염으로 폐사한 가축이 41만 마리를 넘어선 데다, 일부 섬 지역은 제한 급수까지 시행할 정도입니다.



오늘 오후 1시 40분쯤 경남 양산의 기온은 41.4도까지 올랐습니다.



2008년 양산에서 기상관측을 시작한 이후 가장 높은 기온으로 기상청이 기온 순위를 관리하는 전국 97개 기후통계 관측지점 가운데서도 역대 최고치입니다.



문제는 부산과 경남 김해도 38도 넘게 오르는 등 광범위한 폭염으로 온열질환 피해가 늘고 있다는 점입니다.



질병관리청에 따르면 지난 5월 15일부터 7월 29일까지 전국에서 발생한 온열질환자는 사망자 12명을 포함해 모두 1천600여 명에 달합니다.



또 폭염에 강수량 부족까지 겹친 영남권에서는 가뭄이 빠르게 심화하고 있습니다.



대구·경북의 최근 한 달 강수량은 181.0㎜로 평년의 70％ 수준에 그쳤습니다.



낙동강 유역 다목적댐인 안동댐과 임하댐의 가뭄 단계는 '주의'로 상향됐고, 운문댐은 '심각' 단계가 유지되고 있는데, 광역상수도가 공급되지 않는 경남 통영시 일부 섬 지역에서는 주민들이 생활용수 부족으로 불편을 겪고 있고 제한 급수마저 진행되는 것으로 전해졌습니다.



폭염에 따른 축산농가 피해도 빠르게 불어나고 있는데 지난 5월 15일부터 지난 30일까지 폭염으로 폐사한 가축은 돼지와 닭, 오리 등 모두 41만 9천 마리를 넘었습니다.



양식어류 피해도 13만 마리를 넘어 지난해 같은 기간 1만 4천여 마리보다 9배 이상 많습니다.



전국적으로 폭염 피해가 지속되면서 한성숙 국무총리는 "주말 이후 폭염 중대경보 확대 가능성이 있어 긴장해야 하는 한 주간이 될 것 같다"고 폭염 피해 최소화를 위해 노력해 달라고 당부했습니다.



(구성 : 김태원, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)