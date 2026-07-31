코스피, 17.9% 폭등해 6,500선 탈환…역대 최대 상승

▲ 코스피가 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸의 모습.

코스피가 지난 사흘간 이어진 폭락을 딛고 폭등하며 역대 최대 상승세를 보였습니다.오늘(31일) 코스피는 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록했습니다.'상승률' 2위는 금융위기 당시인 2008년 10월 30일 기록한 11.95%, '상승폭' 2위는 지난달 9일 기록한 612.52포인트입니다.지수는 전장 대비 64.23포인트(1.15%) 오른 5,657.79로 출발해 단숨에 6천 선을 회복했습니다.장중 한때 6,630.77(+18.54%)까지 치솟기도 했습니다.국내 증시 급등에 장 초반 유가증권시장과 코스닥시장에서는 매수 사이드카가 잇달아 발동됐습니다.코스닥 지수도 74.98포인트(11.63%) 오른 719.76으로 장을 종료했습니다.(사진=연합뉴스)