산불 연기 때문에…프랑스 보르도 와인 품질 위협

▲ 프랑스 남서부 산불을 진화하는 소방대원

프랑스 남서부에서 발생한 대형 산불로 포도 수확을 앞둔 보르도의 와인 생산업계에 비상이 걸렸습니다.영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 현지시간 30일 산불이 보르도 포도밭 인근까지 접근하면서 화염과 연기로 인한 피해가 우려되는 상황이라고 보도했습니다.산불 발생 지역에서 약 10km 떨어진 보르도의 유명 와이너리 샤토 말라르틱 라그라비에르의 세브린 보니는 "상황이 여전히 불안정해 긴장을 늦출 수 없다"고 말했습니다.산불은 약 일주일 전 프랑스 남서부 지롱드에서부터 시작된 뒤 강풍으로 피해가 확산했습니다.최근 확산세는 진정됐지만, 곳곳에서 재발화가 발생하면서 소방당국이 진화작업을 계속하고 있습니다.와인업계는 보르도 외곽까지 번진 산불이 와인의 품질을 떨어뜨릴 가능성을 우려하고 있습니다.포도나무가 연기에 노출될 경우 포도의 품질이 저하될 수 있다는 것입니다.전문가들에 따르면 불에 탄 나무에서 나온 연기 성분이 포도껍질에 흡수될 경우 발효와 숙성 과정에서 훈제향이나 재 냄새가 날 수 있습니다.프랑스 포도·와인연구소(IFV)의 에리크 세라노 연구원은 "처음에는 연기 냄새가 나지 않더라도 발효나 숙성 과정에서 굴뚝 같은 냄새가 나타날 수 있다"며 "일종의 시한폭탄"이라고 설명했습니다.미국 캘리포니아 나파밸리의 경우 지난 2020년 산불로 인한 연기 피해 때문에 적지 않은 와이너리가 해당 연도 와인 출시를 포기했습니다.로제 와인 생산지로 유명한 프로방스 지역에서는 이미 적지 않은 산불 피해가 발생했습니다.이 지역 유명 와이너리인 도멘 드 라 메르카딘 측은 전체 포도밭 18㏊(헥타르) 가운데 14㏊가 불에 탔다며 연기 성분이 검출되면 수확 자체를 포기할 수도 있다고 밝혔습니다.이 같은 산불 피해는 최근 와인 소비 감소로 어려움을 겪는 와인 업계에 이중고를 안기고 있다고 FT가 전했습니다.2023년 8월부터 올해 5월까지 지롱드 지역에서는 와인 수요 감소에 대응하기 위해 약 2만 1천㏊의 포도밭이 철거됐습니다.또한 소비자들의 수요 감소로 인해 보르도 고급 와인 시장 가치는 최근 5년간 약 20% 하락했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)