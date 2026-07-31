[자막뉴스] "연락처 10개 적어" 으름장 놓더니…952명 피 말린 '악마 이자' 경악

연간 최고 1만 3000%의 살인적인 이자를 받으며 9억 원이 넘는 돈을 챙긴 불법 대부업체 조직 총책 등이 덜미를 잡혔습니다.



대구경찰청은 대부업법 위반 혐의로 30대 A 씨 등 16명을 검거하고 이 중 2명을 구속했다고 밝혔습니다.



해외 도피 중인 피의자 3명에 대해서는 인터폴 적색 수배를 요청했습니다.



경찰에 따르면 A씨 등은 지난해 6월부터 올해 5월까지 대구 지역에 거점을 두고 활동했습니다.



이들은 피해자 952명에게 2,850회에 걸쳐 적게는 10만 원, 많게는 400만 원까지 모두 16억 6,000만 원 상당을 빌려줬습니다.



이후 연간 최대 1만 3,000%에 달하는 이자를 받아 챙긴 혐의를 받고 있습니다.



일당의 수법은 악랄했습니다.



대출을 실행할 때 채무자의 얼굴이 나오는 자필 차용증과 지인 연락처를 10개 이상 받아 놓고 약속한 날짜에 돈을 갚지 않으면 욕설을 퍼붓고 채무자의 가족 등에게 독촉하기도 했습니다.



조직도 체계적이었습니다.



이들은 운영 자금 조달과 직원 모집 등을 맡는 총책을 중심으로 움직였습니다.



대포통장과 대포폰 등을 제공하는 관리책, 채권 추심을 전담하는 대출실행팀 등으로 역할을 나눠 조직적으로 범행을 이어간 것으로 드러났습니다.



경찰은 이들의 범죄 수익금 가운데 4억 400만 원 상당에 대해 기소 전 추징보전 인용 결정을 받았습니다.



아울러 피해자들을 돕기 위해 불법사금융 원스톱 종합 지원에도 나섰습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)