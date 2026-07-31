안첼로티가 이끄는 브라질 축구 대표팀, 9∼10월 호주·인도와 A매치

▲ 호주, 인도와 친선경기 하는 브라질

2026 북중미 월드컵을 16강에서 마친 '삼바 군단' 브라질 축구 대표팀이 오는 9∼10월 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간에 호주, 인도와 원정 친선경기를 치릅니다.브라질축구협회(CBF)는 어제(30일, 현지 시간) "브라질 대표팀이 북중미 월드컵 이후 첫 FIFA A매치 기간인 9월 21일부터 10월 6일 사이에 호주, 인도를 방문해 두 나라와 대결한다"고 밝혔습니다.이어 "이를 통해 2028 코파 아메리카(남미축구선수권대회)와 2030 FIFA 월드컵을 향한 새로운 준비와 선수 점검을 시작할 예정"이라고 덧붙였습니다.브라질협회에 따르면 카를로 안첼로티(이탈리아) 감독이 이끄는 브라질 대표팀은 먼저 호주와 2연전을 벌입니다.9월 25일 호주 타운즈빌의 퀸즐랜드 컨트리 뱅크 스타디움에서 호주와 첫 경기를 치르고서 나흘 뒤인 9월 29일에는 브리즈번의 선코프 스타디움에서 다시 한번 맞붙습니다.브라질과 호주의 맞대결은 2017년 6월 호주 멜버른에서 열린 친선경기(브라질 4-0 승리) 이후 9년여 만입니다.지금까지 두 팀은 총 8차례 맞붙어 브라질이 6승 1무 1패로 절대적인 우위를 점했습니다.호주와 대결 후 브라질 대표팀은 인도로 향합니다.그러고는 10월 3일 콜카타의 비베카난다 유바 바라티 크리랑간에서 인도와 사상 처음으로 맞붙습니다.인도축구협회(AIFF)도 이날 브라질과의 친선경기 개최 소식을 전하면서 "이 경기는 1992년 FIFA 세계 랭킹이 도입된 이후 인도가 상대하는 가장 높은 순위 팀과의 경기가 될 것"이라고 의미를 곁들였습니다.현재 브라질은 FIFA 랭킹 5위에 올라 있습니다.인도는 138위입니다.안첼로티 감독은 브라질협회를 통해 "이 세 번의 평가전을 통해 새로운 사이클을 시작하고, 2028 코파 아메리카와 2030 월드컵을 준비할 것"이라면서 "특히 젊은 선수들을 대표팀에 소집해 앞으로 몇 년 동안 자신의 재능을 보여줄 기회를 줄 계획"이라고 밝혔습니다.월드컵 최다 우승국(5회)인 브라질은 이번 북중미 대회에서는 16강에서 노르웨이에 1-2로 져 정상 탈환 도전을 멈췄습니다.(사진=브라질축구협회 SNS 캡처, 연합뉴스)