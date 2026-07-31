[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동석 충주시장
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● 네트워크 톡톡
이동석 / 충주시장
Q. 전국 '최연소 기초단체장'…취임 각오는?
Q. 충주 시민 선택받을 수 있었던 이유는?
Q. 충주 변화 보여줄 정책은? 'AI 피지컬 혁신 클러스터'?
Q. 지역 상생 프로젝트 진행, 벌써부터 효과 만점?
Q. '고향사랑기부제' 연계 이벤트 진행 중?
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[네트워크톡톡] 100만 개 팔린 화제의 '충주 버거'…이동석 충주시장 "충주댐 규제 풀기 위해 '전쟁 선포'"
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