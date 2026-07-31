[날씨] 경남 양산 41.4도 기록…관측 사상 역대 최고 기온

<앵커>



며칠째 40도를 넘던 경남 양산의 낮기온이 오늘(31일)은 41.4도까지 올라 역대 우리나라 가장 높은 기온을 기록했습니다. 경남 지역을 중심으로 극한의 무더위가 계속되고 있는데요.



자세한 날씨, 기상센터 임은진 캐스터 연결해 알아보겠습니다.



<임은진 캐스터>



경남 지역을 중심으로 견디기 힘든 극단적인 무더위가 계속되고 있습니다.



경남 지역 곳곳에 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보가 이어지고 있는 가운데, 오늘 양산의 낮 기온이 41.4도까지 치솟으며 역대 기상 관측 이래 가장 높은 기온이 나타났는데요.



무려 양산의 경우 사흘 연속으로 40도가 넘는 전례 없는 무더위가 나타나고 있습니다.



앞으로 양산의 낮 기온, 일요일까지 40도 가까이 높게 오르겠고 다음 주부터는 바람의 방향이 동풍으로 바뀌면서 서울 등 서쪽 지역의 기온이 더 높아질 전망입니다.



전국 곳곳으로 열대야주의보 또한 계속되고 있는데요.



밤낮 없는 무더위가 기승을 부리겠습니다.



내일 아침 최저 기온 강릉과 대구, 제주 27도로 후덥지근하겠고요, 내일 낮 기온 강릉 37도, 창원과 부산 38도 안팎까지 치솟는 등 오늘만큼 무더위가 극심하겠습니다.



다음 주에는 서쪽 지역의 폭염이 절정에 달하겠습니다.



뚜렷한 비 소식도 들어 있지 않으니까요.



한낮 야외 활동은 최대한 피해 주시기 바랍니다.