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[여담야담] 힘 받은 장동혁?…당권파 이끌고 우르르 '올공' 집회로

조제행 기자
작성 2026.07.31 16:16 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 손석민 SBS 논설위원
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● '올공' 힘 받는 장동혁?

장윤미 / 민주당 대변인
"부정선거 없다는 건 여러 차례 확인…부실선거와는 달라"
"장동혁, 부정선거를 정치 생명 연장 모멘텀으로 만들면 안돼"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"장동혁 올공행 함께한 의원들, 윤 어게인과 가까운 인사들"
"선관위 특검 환영…서버 문제 포함해 부정선거 논란 명백히 가려야"

손석민 / SBS 논설위원
"선관위 부실…장동혁, 당내 입지 굳히는 것 아니냔 지적도"
"선관위, 투표율 관리 주먹구구…부정선거 음모론 침투 여지 줘"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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