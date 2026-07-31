[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 손석민 SBS 논설위원
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● '전술 부재' 축협 청문회 ~ ● 청문회 뒤집은 '정 선배'
장윤미 / 민주당 대변인
"청문회, 실질적 효과 담보할 수 있게끔 재구성해야"
"'정 선배', 정진석으로 추정…아니라면 입장 나왔을 것"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"축협, 논란 끊이지 않아…근본적 문제점 개선책 마련할 필요"
"청문위원이 '더 잘해드려야' 문자? 상당히 부적절"
손석민 / SBS 논설위원
"청문회 제도 자체에 대해 근본적으로 고민할 때"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '헛웃음만' 속 터졌던 축구협회 청문회…"청문회 방식 바뀌어야"
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