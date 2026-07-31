"물 없어 화장실도 제대로 못 가"…가뭄에 통영 섬 주민 '한숨'

▲ 통영 산양읍 추도에 물병 싣고 이동하는 차랑 모습

"가뭄이면 늘 비상입니다. 지금 고지대에 사는 마을 주민들은 물이 없어 화장실 이용도 제대로 못 하고 있을 정도예요." 경남 통영시 산양읍 추도 대항마을 이장 최 모(74) 씨는 오늘(31일) 절박한 목소리로 이같이 말했습니다.140여 명이 사는 추도는 통영항에서 남서쪽으로 약 21km 떨어진 섬입니다.육지와 멀리 떨어진 탓에 광역 상수도가 설치돼 있지 않아 주민들은 빗물이나 지하수에 의지해 생활합니다.최 씨는 "올해는 장마 기간에 비가 너무 적게 내렸고, 무더위가 찾아오다 보니 지표수는 거의 다 말라 버렸다"며 "물이 부족해 겪는 고통이 이루 말할 수 없다"고 설명했습니다.이어 "용수가 없어 기르는 농작물도 계속 고사하니 마을 주민들 걱정이 이만저만이 아니다"고 강조했습니다.최 씨 말처럼 현재 추도지역에는 제한 급수가 진행될 정도로 물 부족 문제가 심각합니다.겨울 가뭄에 이어 최근 장마 기간에도 비가 거의 오지 않았던 탓입니다.통영시에 따르면 오늘 기준 추도가 속한 산양읍의 올해 누적 강우량은 539.5㎜를 기록했습니다.이는 최근 5년(2021∼2025년) 1∼7월 산양읍 평균 누적 강우량 917.7㎜의 약 59％ 수준입니다.이 같은 상황에 낮 기온이 30도를 훌쩍 넘는 폭염마저 이어지다 보니 물은 더욱 말라갈 수밖에 없습니다.사정이 이렇다 보니 통영시는 한국수자원공사와 1.8ℓ 용량 병물 1천686병을 최근 추도 주민들에게 전달했습니다.또 가뭄이 계속될 것으로 보고 조만간 추가 지급을 계획하고 있습니다.앞서 최 씨는 "그나마 통영시에서 병물을 계속 공급해주고 있어서 버티고 있다"고 말했습니다.그러나 병물 지급이 근본적인 가뭄 대비책이 될 수는 없습니다.이에 시는 소규모 급수시설에 의존하는 섬 지역 특성을 고려해 '식수원 개발사업'을 추진합니다.약 171억 1천100만 원을 들여 육지와 섬을 잇는 상수도 연결사업을 2028년 6월까지 완료해 추도를 비롯한 광역 상수도가 없는 도서 지역 주민들에게 물을 공급할 계획입니다.건설 예정인 상수관로는 해저 관로가 6.2㎞, 육상 관로 7.8㎞입니다.시 관계자는 "지속되는 가뭄 속에 취약지역 주민들의 일상을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=경남 통영시 제공, 연합뉴스)