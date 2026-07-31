'AI 가성비 경쟁' 본격화…오픈AI, 기업요금 최대 80%↓

▲ 오픈AI

인공지능(AI) 모델 성능 경쟁을 이어왔던 주요 AI 기업들이 가격 인하 경쟁에 본격 뛰어들었습니다.오픈AI는 현지시간 30일, 불과 3주 전에 공개한 최신 AI 모델 'GPT-5.6'의 중·저가 모델 기업용 이용 요금을 최대 80% 인하한다고 밝혔습니다.중위 모델인 'GPT-5.6 테라'의 요금은 20% 인하돼 100만 토큰 당 2∼12달러로 조정되고, 보급형 모델 'GPT-5.6 루나'의 요금은 80% 낮아져 100만 토큰 당 0.2∼1.2달러로 재책정됐습니다.이는 개발자들이 주로 사용하는 응용프로그램인터페이스(API) 이용 요금이 인하된 것으로 챗GPT 개인 구독료 자체에는 변화가 없습니다.다만 개인용 챗GPT에서도 이들 모델을 사용할 수 있는 한도가 인하한 요금에 비례해 늘어납니다.최상위 모델인 'GPT-5.6 솔'의 가격은 유지됐지만, 두 배 요금으로 2.5배 빠른 처리 속도를 제공하는 모드가 새로 도입됐습니다.오픈AI는 이번 가격 인하에 대해 모델과 추론 시스템, 에이전트 연결 방식 등 인프라 전반의 효율성 개선에 따른 성과라고 설명했습니다.오픈AI가 이처럼 최신 모델의 이용 요금 인하에 나선 것은 기업공개(IPO)를 앞두고 라이벌 앤트로픽이 선점한 기업 시장 점유율을 더 늘려 매출을 높이려는 포석으로 풀이됩니다.한때 이른바 '토큰맥싱' 경쟁을 벌이며 AI 사용량을 늘려온 기업들이 최근 치솟은 AI 비용에 불만을 드러내면서 중저가 모델의 경쟁이 더 중요해졌기 때문입니다.앤트로픽도 지난 25일 최상위 모델인 '클로드 페이블5'에 버금가는 '클로드 오퍼스5'를 선보이면서 가격을 페이블5의 절반 수준으로 책정하며 이용자 유치에 나선 바 있습니다.여기에 문샷AI의 '키미 K3'를 비롯한 중국산 개방형 모델의 부상도 미국 AI 기업의 가격 인하 경쟁에 영향을 줬다는 평가를 받고 있습니다.