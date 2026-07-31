[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…삼전닉스 20%↑…코스피·코스닥 동반 폭등

1. 폭락장을 이어가던 코스피와 코스닥이 오늘(31일) 개장 직후에 급등했습니다. 삼전닉스가 20% 가까이 폭등하면서 코스피 13% 넘게 올라 장중 6천300선을 회복했습니다. 코스닥도 9% 이상 상승하면서 코스피와 코스닥 모두 동시에 매수 사이드카가 발동되기도 했습니다. 미국발 반도체주의 훈풍과 외국인이 4조 원 넘게 순매수에 나서면서 상승세를 자극한 것으로 분석되고 있습니다.



2. 지금 이 시각 국회에서는 민주당 주도로 상정된 형사소송법 개정안에 반발하는 국민의힘의 합법적 의사 진행 방해, 필리버스터가 진행되고 있습니다. 검사의 수사권을 전면적으로 박탈하는 내용의 이번 개정안은 오늘 오후 4시쯤 필리버스터 종결 표결이 끝나게 되면 국회를 통과할 것으로 전망됩니다. 이번 개정안에 공소 기각 사유가 추가된 사실이 알려지면서 졸속 입법된 것 아니냐는 야당의 비판도 제기되고 있습니다.



3. 강진이 강타한 일본 구마모토현에서는 나흘째 구조 작업이 계속되고 있습니다. 계속되고 있는 구조 작업에도 불구하고 이번 강진으로 인한 사망자는 34명으로 늘었습니다. 72시간이라는 구조의 골든타임이 다가오면서 생존자와 실종자 구조에 총력을 기울이고 있기는 하지만, 크고 작은 여진과 한낮 35도를 넘나드는 폭염이 걸림돌이 되고 있습니다.



4. 미국과 교전을 재개한 이란이 중동 미군기지 공습으로 F-35 스텔스 전투기 6대를 파괴했다고 주장했습니다. 미군 중부사령부는 즉각 이란의 탄도미사일을 모두 요격했다며 이란의 주장, 거짓 선동이라고 일축했습니다. 미국과 이란의 신경전이 고조되면서 중동 정세는 다시 전면전의 갈림길로 치닫고 있다는 분석이 나오고 있습니다.