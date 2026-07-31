엔·달러 환율 급락…"미일 당국 이례적 동시 시장개입"

▲ 달러와 엔화

일본과 미국 정부가 엔화 약세를 막기 위한 외환시장 개입 행동에 동시에 나선 것으로 알려졌습니다.오늘(31일) 니혼게이자이신문(닛케이)은 전날 뉴욕 외환시장에서 달러당 엔화 환율이 급락(엔화 가치 상승)해 달러당 장 중 한때 157.80엔 수준까지 내려간 것은 일본 정부와 일본은행이 엔 매입·달러 매도에 나섰기 때문이라고 보도했습니다.닛케이는 또 미국 통화 당국이 시장 개입의 전 단계인 '레이트 체크'(rate check)를 했다고 시장 관계자를 인용해 전했습니다.레이트 체크는 당국이 외환시장 개입 전에 주요 은행 등을 상대로 외환 거래 상황 등을 문의하는 것으로 올해 1월에도 엔화에 대한 미 당국의 레이트 체크가 스콧 베선트 미 재무장관 주도로 이뤄졌다고 알려진 바 있습니다.일본 시간 기준 30일 오후 10시 반 이후부터 달러당 162.80엔 수준이던 엔화 환율이 급락하기 시작해 약 50분 만에 2% 넘게 하락하며 갑작스러운 엔고 현상이 나타났습니다.이후 뉴욕 외환시장에서 엔/달러 환율은 31일 오전 6시 기준 159.54엔 수준으로 다시 상승했고 도쿄 시장에서는 오전 10시 기준 전일 대비 3.20엔 오른 160.55엔 수준으로 거래되고 있습니다.닛케이는 미국 재무부 지시로 뉴욕 연방준비은행(연은)이 레이트 체크를 여러 은행에 요청한 것으로 파악됐다며 미일 당국이 동시에 시장에 관여한 것은 이례적이라고 해설했습니다.미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 동결하며 달러화가 약세를 보이는 상황에서 미일 재정 당국이 외환 시장 개입 효과를 높일 수 있는 타이밍을 노린 것으로 보인다고도 분석했습니다.가타야마 사쓰키 일본 재무상은 외환시장 개입 여부를 묻는 말에 답변할 수 없다고 확답을 피하면서도 "항상 긴장감을 갖고 대응하고 있다"고 말했습니다.NHK에 따르면 재무성 외환 정책 실무 책임자인 미무라 아쓰시 재무관도 미국 당국과 협조해 환율 대응을 한 것인지에 대해 대답하지 않았습니다.그는 다만 "미국 당국으로부터 정신적 지원을 넘어서는 지원을 받고 있다고 인식하고 있다. 끊임없이 연락을 취하고 있다"고 언급해 미국 재무당국과 모종의 합의가 있었음을 시사했다는 풀이도 나옵니다.일본 언론이 폭스 비즈니스 네트워크 엑스(X·옛 트위터) 계정의 게시물을 인용한 데 따르면 베선트 재무장관은 인터뷰에서 엔화 가치를 옹호하는 발언을 했습니다.그는 일본 당국의 외환시장 개입에 관한 질문에 "우리는 엔화 시세의 과도한 변동은 건전하지 않다고 생각한다. 엔화는 현저하게 과소평가되고 있는 것처럼 보이며 어느 시점에서 시장은 이를 알게 될 것"이라고 말한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)