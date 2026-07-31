'충주맨' 김선태, 공중파 단독 MC 진출 무산…"자진하차 결정, 능력 부족했다"

방송인 김선태가 그룹 리센느의 이른바 '무섭노' 논란에 책임을 지고 프로그램에서 자진 하차를 선언했다. 지난 29일 불거진 논란에 대해 사과한 지 하루 만이다.



김선태는 31일 자신의 유튜브 채널에 영상을 올려 "제가 좀 욕심이 있었나 보다. 공중파 방송 단독 MC를 한번 해보고 싶다 해서 해봤는데 사실 쉽지 않았던 것 같다"고 말했다.



그는 "제가 능력이 부족하고, 소속사가 있고 그런 게 아니다. 따로 혼자 있다 보니 전반적으로 매끄럽지 않은 느낌도 받았고, 솔직히 말씀드리면 제작진과의 소통 문제에서도 어려움이 있었다."면서 "단독 MC로서 방송을 이끌어가는 것에 대해 부족함을 많이 느꼈다"며 자진 하차 결정 배경을 설명했다.



이어 "자진 하차 결정이 사실 쉽지 않다. 계약도 있고, 방송국이라는 게 무겁다. 저를 믿고 정규 편성을 해주셨는데 제가 그런 능력이 안 됐다"고 덧붙이기도 햇다.



김선태는 전날 새벽 소속사 대표와 통화해 직접 사과했고, 리센느 멤버들에게도 사과했다고 전했다. 그는 "제가 연락하기 전에 멤버분들이 먼저 저를 걱정해 주셨다고 하더라"며 "이번 일을 계기로 저 스스로를 한번 돌아보게 됐다. 내가 진짜 초심을 잃었나 그런 생각도 많이 했다"고 말했다.



앞서 지난 29일 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에는 KBS '돈선태 성공시대' 선공개 영상이 올라왔다.



해당 영상에서 김선태는 리센느 멤버 원이에게 과거 '무섭노' 논란을 직접 거론하며 "혹시 바이럴 마케팅 아니냐고 한 사람은 없었느냐"고 질문해 비판을 받았다. 이미 종결된 논란을 다시 끌어올렸다는 지적과 함께, 영상 해시태그에 리센느와 무관한 정·재계 인사들의 이름이 다수 달린 사실도 함께 알려지며 논란은 커졌다. 영상은 공개 약 4시간 만에 비공개 처리됐다.



김선태는 30일 "죄송합니다"라는 제목의 영상을 올려 "어제 8시 40분경 해당 선공개 영상을 처음 보게 됐다"며 "문제가 발생했다는 사실을 인지하자마자 제작진에게 영상 삭제를 요청했다"고 밝힌 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)