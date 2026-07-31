민주 김의겸 "24년 전 '노무현 죽여버리겠다' 김민석 기사 사실과 달라"

▲ 더불어민주당 김의겸 의원

더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 김민석 당 대표 후보가 2002년 대선 때 "노무현은 내가 죽여버리겠어"고 말했다는 과거 기사가 확산하자 해당 기사를 쓴 더불어민주당 김의겸 의원이 오늘(31일) 사실과 다르다면서 진화에 나섰습니다.한겨레신문 기자 출신인 김 의원은 페이스북에 '24년 만에 쓰는 정정 기사'라는 제목의 글을 올려 "김 후보가 '노무현은 내가 죽여버리겠어'라고 말했다는 웹자보가 대량 유포되고 있고, 출처가 내가 쓴 24년 전 '한겨레21' 기사였다. 이건 아니다 싶어서 사실관계를 바로잡는다"면서 이같이 밝혔습니다.김 의원은 2002년 11월 '승부사 노무현 마침내 해냈다'는 제하의 기사에서 노무현 당시 새천년민주당 후보와 정몽준 국민통합21 후보 간 후보 단일화 협상 과정에서 정 후보 측의 김민석 후보가 당시 "협상 테이블을 발로 차며 자리를 박차고 일어나 '노무현은 내가 죽여버리겠어'라는 막말을 서슴지 않았다"고 보도했습니다.이에 대해 "당시 민주당 선거대책위원회 관계자를 중심으로 취재해 기사를 내보냈지만, 김 후보에게 연락이 되지 않아 확인하지 못했다"며 "나중에 김 후보에게 전화가 걸려 와 설명을 들어보니 사실관계가 달랐다"고 말했습니다.이어 "김 후보에게 해명할 기회도 줄 겸 바로 인터뷰 기사를 내보냈다"면서 당시 김 후보가 노 전 대통령 발언과 관련해 '무협지 수준 얘기','황당한 코미디'라고 해명한 대목을 소개했습니다.김 의원은 "인터뷰 기사로 매듭지었다고 생각했지만 24년 만에 기사가 무덤에서 기어나와 민주당 전당대회를 배회하고 있다"며 "김 후보의 해명은 생략한 채 불리한 내용만 뽑아내 유포하고 있다"고 말했습니다.그는 "이런 상황이 너무나 안타깝다"며 "부디 깨끗하고 공정한 경쟁을 치르고 더 단단한 민주당이 되기를 바랄 뿐"이라고 했습니다.김 후보 캠프는 언론 공지를 통해 "김 후보에 관한 2002년 한겨레21 기사는 작성자에 의해 일부 사실이 아님이 확인됐다"며 "그럼에도 이와 다른 허위 주장으로 전당대회를 혼탁하게 만드는 행위가 있다면 법적 대응 등 단호히 조치하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)