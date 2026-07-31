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[날씨] 오늘도 전국에 폭염 계속…부산·양산 '폭염 중대경보'

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작성 2026.07.31 12:17 조회수
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<앵커>

펄펄 끓는 무더위가 기승을 부리고 있습니다. 폭염중대경보가 내려져 있는 양산의 오늘(31일) 낮 최고기온 무려 40도까지 치솟겠는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.

안수진 캐스터입니다.

<캐스터>

무더위가 길게 이어지고 있습니다.

우리나라에는 두 개의 고기압이 자리하고 있는데요.

티베트 고기압의 영향으로 하늘이 맑게 드러나면서 강한 볕에 기온이 오르고요.

북태평양 고기압의 영향으로 고온 다습한 공기가 체감 온도를 끌어올리고 있습니다.

오늘 서울의 체감 온도 35도 예상되고요.

폭염 중대 경보가 내려져 있는 양산은 사흘 연속 40도 안팎의 더위가 찾아오겠습니다.

극심한 더위에 야외 활동 시 온열질환 발생 가능성이 큽니다.

낮 시간대에는 야외 활동은 자제해 주시는 게 좋겠고요.

수분을 자주 섭취해 주셔야겠습니다.

바람의 방향이 서해에서 동쪽으로 불어 들면서 동쪽 지역의 더위가 극심한 건데요.

다음 주에는 바람의 방향이 동쪽에서 서쪽으로 바뀌면서 서쪽 지역에 더위가 더욱 심해지겠습니다.

무더위가 길게 이어지고 있는 만큼 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다.

동해안 지역은 내일까지 바람이 강하게 불어 들겠고요.

오늘 곳곳에서 자외선 지수 매우 나쁨 수준까지 오르겠습니다.

한편 괌에서 제13호 태풍 '돌핀'이 발생했는데요.

우리나라에 영향을 줄지는 조금 더 지켜봐야겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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