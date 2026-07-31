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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

고희경 기자
작성 2026.07.31 12:08 조회수
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1. 국내 주식시장이 개장하자마자 폭등세를 보여 코스피와 코스닥 시장 모두 매수 사이드카가 발동됐습니다. 뉴욕 증시에서 투매에 시달렸던 반도체주가 밤사이 두 자릿수 급등세를 보이면서 투자심리가 살아났습니다.

2. 국회 본회의에서는 검사의 직접 수사를 전면 금지하는 내용의 형사소송법 개정안을 두고 이틀째 필리버스터 대치가 이어지고 있습니다. 민주당은 오늘(31일) 오후 토론을 강제 종결한 뒤 표결에 부칠 방침입니다.

3. 오늘도 전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려졌습니다. 이틀 연속 40도를 기록한 경남 양산은 오늘도 40도까지 오를 것으로 예상됩니다.

4. 이재명 대통령은 산티아고 대통령궁에서 한-칠레 정상회담을 갖고 양국의 FTA를 개선하고, 구리, 리튬 같은 핵심 광물 협력을 강화하기로 했습니다. 이 대통령은 이번 남미 순방의 마지막 국가인 아르헨티나로 향합니다.
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