13만 환자에 '대형 병원' 경험 물었더니…'정서적 지지' 최하점

▲ 서울 시내 한 대학병원

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종합병원 이상 대형 의료기관에 입원한 경험이 있는 환자들이 병원 서비스 중 의료진의 위로와 공감 등 '정서적 지지'에 가장 낮은 점수를 준 것으로 나타났습니다.건강보험심사평가원은 지난해 8∼12월 종합병원 이상 의료기관 376곳의 성인 퇴원 환자 13만 306명을 대상으로 한 5차 환자경험평가 분석 결과, 전체 종합 점수는 87.54점이었다고 오늘(31일) 밝혔습니다.전체 7개 영역 모두에서 평가 점수가 80점을 넘었습니다.영역별로는 전반적 평가 89.31점, 간호사 영역 88.99점, 환자 안전과 병원 환경 88.86점, 환자 권리 보장 87.70점, 의사 영역 86.89점, 투약 및 치료과정 86.35점, 정서적 지지 82.37점 순으로 높았습니다.4차 조사 때보다 모두 점수가 올랐지만, 이번에 신설된 영역인 '정서적 지지'는 최하점을 받았습니다.총 23개인 문항들을 봤을 때도 '질환에 대한 위로와 공감'을 받았는지 묻는 질문에 답한 점수는 82.37점으로 가장 낮았습니다.평가 참여 시점에 따른 점수를 분석해 보니, 1차 평가 때부터 참여한 의료기관 91곳의 종합 점수는 90.79점으로, 전체 5차 평가 종합 점수보다 3.25점 높았습니다.평가 참여 경험이 쌓일수록, 환자경험평가 성과가 향상된 셈입니다.또, 평가가 거듭될수록 회진 시간 관련 정보 제공과 투약·검사·처치 이유 설명과 관련한 문항의 점수가 올랐습니다.환자의 알 권리가 더 보장되고 있다는 것이 심평원의 해석입니다.구체적으로 보면, 회진 시간과 관련한 병원 측의 정보 제공 점수는 1차 때 76.96점에 불과했지만, 5차 때는 84.76점으로 올랐습니다.5차 평가에서는 등급제를 최초로 도입했는데, 1등급 57곳, 2등급 85곳, 3등급 129곳, 4등급 80곳, 5등급 12곳으로 나타났습니다.심평원은 올해 9∼11월 6차 환자경험평가를 시행할 계획입니다.이번에는 기존 평가 대상 외에 전문병원과 100병상 이상 병원도 평가 대상에 포함됩니다.6차 평가 결과는 내년 7월 공개될 예정입니다.홍승권 심평원장은 "신뢰할 수 있는 평가 정보를 제공해 환자 중심 의료 문화 확산에 힘쓰겠다"며 "6차 평가에서는 병원급까지 평가를 확대하고, 더 나아가 환자 경험을 기반으로 환자들의 증상 개선 등 치료 성과도 평가에 반영할 수 있도록 확대하겠다"고 말했습니다.(사진=건강보험심사평가원 제공, 연합뉴스)