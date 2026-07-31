[자막뉴스] 손 꽂고 "거기는 좀 끼지 말고"…'정몽규 부정 지원 유세' 해명하랬더니

어제(30일) 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회를 상대로 한 청문회가 진행된 가운데 한 대한축구협회 고위 관계자의 답변 태도가 논란이 되고 있습니다.



어제 오후 조은희 국민의힘 의원은 증인으로 출석한 문진희 대한축구협회 심판위원장을 향해 '불법 선거 운동' 의혹과 관련해 질문했습니다.



앞서 문 위원장은 심판 승급과 경기 배정 편의를 대가로 복수의 심판 평가원들에게 정몽규 후보 지지를 요구하는 '매표 행위'를 시도했다는 의혹이 제기됐습니다.



질문을 받은 문 위원장은 불만 섞인 태도를 보이며 놀고 있는 사람이 어떻게 할 수 있겠냐고 반문했습니다.



[문진희/대한축구협회 심판위원장 : 집에서 놀고 있었고, 전국 돌아다녔고, 그게 제 얘기입니다.]



문 위원장의 태도는 김재원 조국혁신당 의원의 질문에 답하는 과정에서도 이어졌고, 결국 거센 질타를 받았습니다.



[김재원/조국혁신당 의원 : 자세 똑바로 하십쇼. 공손하게 대답하십쇼. 아까부터 지금 다른 위원님들 말씀하시는 거 보고 있는데.]



[문진희/대한축구협회 심판위원장 : 아니 위원님은 말씀하고 저는 말하지 맙니까?]



[김재원/조국혁신당 의원 : 여기는 국민의 민의의 전당입니다.]



[문진희/대한축구협회 심판위원장 : 목소리를 좀 다운시키세요 그러면]



격앙된 분위기에 한 민주당 의원이 가세해 태도를 문제 삼자, 문 위원장은 한 손을 주머니에 꽂은 채 언쟁을 벌였습니다.



[문진희/대한축구협회 심판위원장 : 거기는 끼지 마시고 좀, 아침부터]



언성을 높이던 문 위원장은 정작 자신과 관련한 불리한 증거 앞에선 조용했습니다.



문 위원장이 한 심판 평가관에게 "우리가 모셨던 사람인데"라며 대화하는 내용이 공개되자 문 위원장은 '모르쇠'로 일관했습니다.



[최민희/민주당 의원 : '나도 마찬가지고, 위원장님도 마찬가지고 우리가 모셨던 사람인데' 이 모셨던 사람 누구 얘기하는 거예요?]



[문진희/대한축구협회 심판위원장 : 지금 띄워지고 있는 기록들을 잘 모르겠습니다.]



최휘영 문화체육관광부 장관은 정몽규 회장 당선 직후 대한축구협회 심판위원장에 선임된 문 위원장의 불법 선거 유세 의혹을 포함한 모든 의혹에 대해 감사를 하겠다고 말했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)