한국스포츠과학원, 첨단 과학 활용해 AG 대표팀 맞춤형 지원

▲ 사격 선수 맞춤형 장비(왼쪽) 및 실시간 자세 분석 사진

국민체육진흥공단의 한국스포츠과학원이 오는 9월 19일 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)을 앞두고 국가대표 선수들을 위한 맞춤형 스포츠과학 지원 계획을 발표했습니다.가장 눈여겨볼 것은 인공지능(AI)과 3차원 동작 분석 등 첨단 기술을 활용한 종목별 정밀 지원입니다.사격의 경우, 2·3차원 총구 진동 분석과 자세 추정 기반 폴트 분석으로 선수별 정밀 진단을 지원하고, 3차원 스캐너로 선수 개인별 맞춤형 총기 구성품을 제작합니다.배드민턴 국가대표에는 AI 기반 신규 알고리즘을 통한 경기 상대의 패턴, 이동 거리, 스트로크 위치 등을 분석해 제공합니다.필드하키에서는 AI, 실시간 경기 분석, 지피에스(GPS), 드론, 근력 측정 장비를 결합한 첨단 과학이 도움을 줍니다.수영(경영)에서는 3차원 동작분석 기반 스타트 마커 측정으로 도약 속도, 각도, 거리 등의 핵심 변인을 분석합니다.아울러 종목별 경기력 수준에 따라 3단계로 지원 전략도 세분화했습니다.우선 '메달 강세 종목의 안정성 강화'입니다.기존 메달 종목(양궁 리커브, 펜싱 사브르, 태권도 겨루기 등)을 대상으로 심리, 체력·컨디셔닝, 기술, 영상 등을 결합한 '올인원' 지원을 해 경쟁국과 격차를 벌리고자 합니다.여기에 상위 선수들과 미세한 경기력 차이 극복이 필요한 종목 (사이클 트랙, 탁구, 태권도 품새 등)을 위한 '메달 근접 종목 포디움 전환', 비올림픽·아시안게임 특화 종목(쿠라시, 주짓수, 종합격투기 등)을 위한 '특화·신규 종목 맞춤형 지원'으로 전략을 구분해 스포츠과학 지원 모델을 구축합니다.한편, 체육공단은 아시안게임 현장과 진천선수촌 원격 지원실을 연계한 '아시안게임 합동 지원실'(가칭)을 구축해 실시간 스포츠과학 지원을 위한 대응 체계를 갖출 예정이라고 밝혔습니다.(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)